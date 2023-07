Crotone di prepara per il Wonderful Sila Festival: dodici ore di musica live e intrattenimento a partire dal 12 agosto

Durante il festival che sarà presentato da Vanessa Grey e Francesco Rapetti Mogol, si susseguiranno concerti di artisti locali, Santino Cardamone, Anima Mundi, Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel e non solo, per poi arrivare ad artisti di fama nazionale come Andy Fumagalli (ex Bluvertigo) e Saturnino (bassista storico di Jovanotti), Maninni, Eman, Pierdavide Carone e i Boomdabash, concludendo la giornata con il Dj Set Dance Hall Radio 105. Antheo, tra gli ospiti confermati e allieva della Accademia di Perfezionamento Vocale “RC Voce Produzione” di Cecilia Cesario e Rosario Canale dove frequenta le classi di tecnica vocale, studio recording e songwriting, dichiara a proposito della sua partecipazione al festival: “Sono molto felice di prendere parte al Wonderful Sila Festival. Mi sembra un’opportunità unica quella di calcare il palco con artisti così importanti. Cecilia e Rosario mi stanno seguendo passo passo nella preparazione con cura e dedizione, la mia esibizione è frutto del mio lavoro e del loro. Sono fiera di essermi affidata a due professionisti come loro, so che faremo grandi cose.” Il Wonderful Sila Festival, organizzato da Gibelle S.r.l., con l’ausilio della direzione artistica nonché consulenza legale di Antonio Vandoni, Gibba e l’avvocato Emanuele Trocino dello Studio Legale Associato Trocino Staine, prevede un ampio programma di concerti live, intrattenimento e attività extra. Biglietti e programma sono disponibili al sito www.wonderfulsilafestival.com