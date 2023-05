Crotone: provvedimenti viabilità per lo svolgimento di “Bicincittà”

Al fine di consentire lo svolgimento di “Bicincittà 2023” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

-il divieto di sosta e di fermata in viale Regina Margherita, in Piazza Pitagora, in viale C. Colombo nel tratto compreso tra via F. Le Rose e via A. Piroso, in via Roma nel tratto compreso tra il civico n.210/A e viale Antonio Gramsci, sul Piazzale Ultras, in viale A. Gramsci nel tratto compreso tra il piazzale Ultras e viale Magna Grecia e sul Piazzale Cimitero dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 28 maggio 2023;

la chiusura al transito veicolare di viale Regina Margherita, di Piazza Pitagora, di viale C. Colombo nel tratto compreso tra via F. Le Rose e via A. Piroso, di via Roma nel tratto compreso tra il civico n.210/A e viale Antonio Gramsci, del Piazzale Ultras, di viale A. Gramsci nel tratto compreso tra il piazzale Ultras e viale Magna Grecia e del Piazzale Cimitero dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del 28 maggio 2023.