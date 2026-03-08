Diamante, riflettori internazionali per la prima edizione di “Peperoncino Off”

La città di Diamante ha vissuto ieri, sabato 7 marzo, una giornata all’insegna del gusto e della promozione turistica internazionale con “Aspettando il Festival – Peperoncino Off”, l’evento che ha animato Piazzetta San Biagio trasformando il centro cittadino in un vero e proprio set televisivo a cielo aperto.

Dalle 15 alle 22 il borgo tirrenico è stato infatti teatro della registrazione di “Tom Kerridge Cook Italy”, programma condotto dallo chef britannico Tom Kerridge e destinato al pubblico del Regno Unito e dedicata ai sapori e alle identità gastronomiche dei territori italiani.

L’iniziativa è stata realizzata con il coinvolgimento dell’Accademia Italiana del Peperoncino, del Comune di Diamante e di diversi partner istituzionali e territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la promozione del territorio sui mercati internazionali.

Durante la manifestazione il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni gratuite di piatti della tradizione piccante, preparati dagli chef dell’Accademia e visitare stand dedicati ai prodotti tipici locali. Non sono mancati momenti di intrattenimento, come l’animazione con Re Peperoncino e la spettacolare gara dei mangiatori di peperoncino.

Momento centrale della giornata è stato il talk dedicato al turismo e alle strategie di sviluppo del territorio, moderato dal presidente di ARCA Angelo Napolitano. Al confronto hanno preso parte l’assessore al turismo del Comune di Diamante Francesco Bartalotta; il consigliere con delega al turismo e all’innovazione del Comune di Scalea Fabio Ferrara; Gianfranco Pascale, presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri; Giancarlo Formica, presidente del Consorzio ECOtur; Luigi Salsini, componente del consiglio di amministrazione del GAL Riviera dei Cedri e il direttore del GAL Domenico Amoroso.

Nel corso dell’incontro è stato anche illustrato il progetto “Riviera dei Cedri – Hub di Accoglienza e Itinerari Mare–Montagna”, presentato nell’ambito dell’avviso regionale Calabria Attrattiva con l’obiettivo di costruire un sistema coordinato e permanente di accoglienza turistica capace di collegare la costa alle aree interne, superando la frammentazione dell’offerta e strutturando una destinazione integrata basata su qualità dei servizi, mobilità sostenibile e innovazione digitale.

Al termine dell’evento soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Accademia del Peperoncino, Enzo Monaco, che ha voluto ringraziare tutto lo staff e i partner coinvolti nell’organizzazione della giornata. Monaco ha inoltre dato appuntamento ai prossimi eventi legati al percorso del peperoncino, annunciando la prossima tappa di Peperoncino Off previsto a luglio a Scalea, nuova tappa di promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche.