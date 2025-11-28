Caffè memoria, a Vakarici confronto su salute mentale e benessere: sabato 29 evento promosso da Lions Arberia con esperti

Occasioni di confronto su questioni che riguardano la salute mentale ed il benessere psicofisico, soprattutto se ospitate nei piccoli centri dell’entroterra, rappresentano un’opportunità preziosissima per le famiglie che vivono quotidianamente il disagio della malattia.

IL SINDACO: PROMUOVERE MOMENTI DI CONFRONTO PER AIUTARE LE FAMIGLIE

Ne è convinto il Sindaco Antonio Pomillo che domani, sabato 29, interverrà all’evento promosso dal Lions Club Arberia ed ospitato dalle ore 10, dalla Casa di Riposo e Casa Famiglia Xenia.

CAFFÈ MEMORIA TEMA EVENTO SU DETERIORAMENTO COGNITIVO

Caffè memoria. È questo il tema dello spazio informale di incontro e sostegno rivolto ai soggetti con deterioramento cognitivo, ai loro familiari e caregiver che vedrà l’intervento di esperti e specialisti.

ESPERTI E SPECIALISTI SI CONFRONTANO CON FAMIGLIE E CAREGIVER

Dopo gli indirizzi di saluto del Primo Cittadino e della Presidente del Lions Club Arberia Franca Canadè e l’introduzione ai lavori della responsabile del servizio psico-educativo Casa Xenia Vhiara Liguori, interverranno Natalia Caravona, neurologo CDCD dell’Asp di Cosenza, Francesca Bonadio, assistente sociale dell’Asp di Cosenza, Carmine Sprovienri, medico di medicina generale dell’Asp di Cosenza, Anna Franca Bruno, assistente sociale di Casa Xenia. Le conclusioni saranno affidate alle responsabili di Casa Xenia Giulia D’Ippolito e Carmelina Acciardi.