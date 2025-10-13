“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
HomeAgoràAgorà CosenzaSono 89 i docenti Unical tra i migliori scienziati al mondo: l'Ateneo...
AgoràAgorà CosenzaCulturaCultura Cosenza

Sono 89 i docenti Unical tra i migliori scienziati al mondo: l’Ateneo cresce nel ranking di Stanford University

L’Università della Calabria rafforza la propria presenza nella nuova edizione del World’s Top 2% Scientists, la classifica elaborata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata su dati Scopus. Sono infatti 89 i docenti Unical inclusi nell’elenco dei migliori ricercatori al mondo, 14 in più rispetto al 2024. Un incremento che conferma la crescita costante dell’Ateneo e testimonia la qualità della ricerca svolta nei laboratori e nei dipartimenti del Campus di Rende.

Il ranking, che prende in considerazione la produzione scientifica di milioni di studiosi a livello globale, seleziona il 2% dei ricercatori che si sono distinti per qualità, quantità e diffusione delle pubblicazioni. Vengono forniti due elenchi distinti: uno relativo all’intera carriera (dal 1996 al 2024), l’altro che considera l’impatto della ricerca prodotta nell’ultimo anno, con riferimento alle citazioni ricevute nel 2024.

La presenza dell’Unical nella graduatoria acquista ulteriore rilievo se si considera che il ranking di Stanford prende in esame esclusivamente le discipline tecnico-scientifiche, senza includere la produzione dell’area socio-umanistica, che rappresenta un altro punto di forza dell’Ateneo.

L’Università della Calabria è presente in 22 settori scientifici con un ampio ventaglio di discipline, dalle scienze biomediche all’ingegneria, dalla chimica all’informatica, fino agli studi storici e psicologici. Anche quest’anno compaiono nella lista alcuni docenti non più in servizio in Ateneo, ma che hanno legato gran parte della loro attività accademica all’Unical.

Di seguito i nomi riportati nella classifica da Stanford per Unical (in grassetto le new entry rispetto alla scorsa edizione):

  • AGRICULTURE, FISHERIES & FORESTRY – Monica Rosa Loizzo
  • BIOMEDICAL RESEARCH – Giuseppe Genchi, Cesare Indiveri, Mariafrancesca Scalise
  • BUILT ENVIRONMENT & DESIGN – Domenico Mundo
  • CHEMISTRY – Francesco Aiello, Roberta Cassano, Jessica Ceramella, Giuseppe Cirillo, Filomena Conforti, Manuela Curcio, Renato Dalpozzo, Bartolo Gabriele, Fedora Grande, Domenico Iacopetta, Raffaella Mancuso, Mariangela Marrelli, Francesco Menichini, Janos B. Nagy, Francesco Neve, Ilaria Ortensia Parisi, Francesco Puoci, Maria Stefania Sinicropi, Rosa Tundis
  • CLINICAL MEDICINE – Erika CioneCiro Indolfi, Marcello Maggiolini, Francesco Pata, Ida Perrotta, Michele Provenzano, Sonia Trombino, Gianluigi Zaza
  • EARTH & ENVIRONMENTAL SCIENCES – Sara Criniti, Salvatore Critelli, Francesco Perri
  • ECONOMICS & BUSINESS – Laura Eboli
  • ENABLING & STRATEGIC TECHNOLOGIES – Piero Bevilacqua, Luigi Bruno, Roberto Bruno, Luigino Filice, Petronilla Fragiacomo, Matteo Genovese, Carmine Maletta, Fabio Mazza, Luciano Ombres, Antonio Tursi
  • ENGINEERING – Giancarlo AlfonsiFabio BrunoVincenza Calabrò, Giuseppe Carbone, Alessandro Casavola, Sudip Chakraborty, Giuseppe Cocorullo, Enrico Conte, Pierfranco Costabile, Efrem Curcio, Stefano Curcio, Fabrizio Greco, Domenico Grimaldi, Francesco Lamonaca, Marco Lanuzza, Paolo Lonetti, Francesco Longo, Raffaele Molinari, Yaroslav D. Sergeyev, Domenico Umbrello
  • HISTORICAL STUDIES – Mauro Francesco La Russa
  • INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES – Mario Alviano, Fabrizio Angiulli, Sandra Costanzo, Alfredo Cuzzocrea, Floriano De Rango, Giancarlo Fortino, Georg Gottlob, Raffaele Gravina, Sergio Greco, Antonio Iera, Nicola Leone, Giuseppe Pirrò, Francesco Ricca, Domenico Saccà, Claudio Savaglio, Domenico Talia, Mauro Tropea
  • MATHEMATICS & STATISTICS – Gennaro Infante
  • PHYSICS & ASTRONOMY – Vincenzo Carbone, Gianluca Gatti, Nino Russo
  • PSYCHOLOGY & COGNITIVE SCIENCES – Rocco Servidio

La classifica di Stanford si basa su una banca dati costruita a partire da Scopus, uno dei principali archivi internazionali di citazioni scientifiche. Per ogni ricercatore vengono valutati diversi indicatori che misurano non solo la quantità di articoli pubblicati, ma soprattutto il loro impatto nella comunità scientifica, tenendo conto anche del ruolo ricoperto nelle pubblicazioni (ad esempio primo o ultimo autore).

Gli studiosi sono suddivisi in 22 aree disciplinari e 174 sotto-aree specialistiche, e rientrano nella graduatoria soltanto coloro che si collocano nel 2% dei migliori a livello mondiale nel proprio settore. L’edizione 2025 è stata elaborata a partire dai dati aggiornati a fine 2024 e fotografati da Scopus il 1° agosto 2025.

Per ulteriori dettagli e per consultare la classifica completa è possibile accedere al database ufficiale cliccando qui.

Articolo PrecedenteOttobre di Libri in Comune: Cosenza celebra la lettura, la lingua e le storie che uniscono
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Si conclude a Reggio il Festival Cosmos 2025: a Chris Impey, con “Mondo senza fine”, il Premio del comitato scientifico

Reggio Calabria, uccide gemelli appena partoriti: la ragazza risponde al gip

Ottobre di Libri in Comune: Cosenza celebra la lettura, la lingua e le storie che uniscono

Al Festival d’Autunno la Medea di Agata Tomšič in prima nazionale al Museo MARCA di Catanzaro

Palmi: i Giganti e il cavalluccio arricchiscono il Villaggio dei Bambini in Villa Mazzini

Continua il solido legame tra Associazione Valentia e Tonno Callipo Volley

Sanità calabrese, Bruno e Puzzonia: “Basta rinvii e ambiguità, Catanzaro merita attenzione e rispetto”

Inchiesta “Glicine-Acheronte”: Fc Crotone chiede revoca dell’amministrazione giudiziaria

Cosenza, inaugurata la palestra del Pezzullo: l’amministrazione provinciale Succurro investe su scuola e sport per il futuro dei giovani

Su Rai5 in onda il film “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti

Santo Stefano in Aspromonte (RC), controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrati diversi quad e moto da cross utilizzati in modo illecito sul territorio comunale

Iniziato il Festival Rapsodie Agresti a Vibo Valentia: grandi applausi per il primo concerto con protagonista la mezzosoprano Veronica Simeoni

Pensione per i lavoratori sportivi: cosa cambia con il fondo FPSP

La Filcams Cgil Calabria alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: “La pace è un dovere, non un’utopia”

Concorso dirigenti scolastici Calabria: ulteriori segnalazioni gravi irregolarità

Reggio Calabria: inaugurato il nuovo studio del dottor Mattia Albanese, chinesiologo e fondatore dell’azienda Alba Fit & Nutrition

Scarpelli: “La società italiana di neonatologia chiede l’intervento di Occhiuto”

Tridico: “Solidarietà a Joseph Guida, la sua battaglia è anche la nostra”

Asp di Cosenza: parte il progetto degli infermieri di famiglia

Giornata Mondiale della Vista 2025: grande partecipazione all’iniziativa della UICI di Reggio Calabria e della Fondazione IAPB Italia Ets

“Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, alla parrocchia di Prumo-Riparo e Cannavò il ciclo di incontri sulle relazioni umane

Motociclista precipita in un burrone in Aspromonte: salvato dai Vigili del Fuoco

Fip Calabria, boom di iscrizioni per i campionati giovani e senior. Il presidente Surace: “Sono i frutti di una programmazione condivisa”

A Reggio Calabria la tavola rotonda di filosofia “Il tramonto dell’Occidente e la nascita multipolare”

Reggio, Borgo Nocille educa e ispira: tra laboratori per bambini e coworking

Regionali, l’analisi della sconfitta del Pd reggino: “Ripartire da confronto nei territori e rilancio del campo progressista”

Corso di aggiornamento in Odontoiatria 2025: focus su etica professionale e turismo odontoiatrico

Il RIS dei Carabinieri protagonista al Festival Cosmos di Reggio Calabria

Discarica abusiva nel Soveratese: sequestrato capannone con amianto e rifiuti pericolosi

“In questa vita e nella prossima”, ecco il nuovo singolo di Mirko Lucisano “9317”: una lettera d’amore tra paradiso e inferno

Cuore Viola, vittoria al supplementare: Barcellona battuta 99-96

UICI di Catanzaro: una giornata all’insegna dell’esperienza sensoriale

“I Persiani” di Eschilo in scena a Catanzaro: grande attesa per la prima del Teatro di Calabria

Progetto Mirabilia, presidente Unioncamere Prete in Calabria: «Territorio ricco di fascino». La presidente Isnart Credaro: «Il progetto punta ora all’Europa»

L’IIS Lucrezia della Valle partecipa alla II edizione del Premio Ferramonti

Vicoli DiVini: in migliaia nel centro storico di Vibo Valentia

Reggio: il 14 ottobre l’incontro “Il tramonto dell’Occidente e la nascita multipolare”

Rifff Calabria special edition, entrata nel vivo a Botricello la tre giorni dedicata al cinema pubblicitario. Tutti gli appuntamenti di oggi

Vibo Valentia si presenta agli operatori internazionali

La Tonno Callipo espugna il campo dell’Assitec Volleyball Sant’Elia di Atina

Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, incontra Ali di Vibonesità sulle criticità del territorio

Tonno Callipo: esordio con vittoria

Al Festival d’Autunno “Cleopatra” trionfa riscrivendo il melodramma

Le nuvole dell’incertezza sull’economia calabrese: segnali positivi ma fragili per export, lavoro e imprese. Il focus sulla Calabria del 35° report dell’Osservatorio MPI di...

Francesca Zaccuri della “Fortitudo 1903” vince la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Esordienti di Lotta

Il Sindaco Nicola Fiorita si congratula con Annarita Palaia, nuova presidente della sezione Fidapa di Catanzaro

“Margini”: la bellezza che resiste. L’arte per raccontare i luoghi e combattere la povertà educativa

Franz Caruso accetta con favore il dibattitto pubblico a cui è stato invitato da Vitaliano De Salazar, al quale dice: ” Nella sanità...

Taekwondo calabrese protagonista al Gran Galà-Premio Nike, con Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo

Reggio: nuovo defibrillatore al Tempietto, Falcomatà: “Un atto d’amore per la sicurezza in uno dei luoghi del cuore della nostra città”

Il Festival Cosmos ha ospitato la conferenza del professor Gottlob, il guru dell’IA che ha scelto la Calabria lasciando Oxford

Il 13 ottobre la conversazione su “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”

Il consigliere regionale Enzo Bruno si congratula con Rosario Bressi per l’elezione a presidente di Arci Calabria

La prima edizione del “Premio Badolato di Calabria contro lo spopolamento” al sindaco molisano Lino Gentile di Castel del Giudice, borgo risorto

Reggio: il 13 ottobre il workshop “La competitività dei sistemi portuali italiani”

Ciccio Sesso campione del mondo nella categoria creativa e argento nello smartphone. Franz Caruso: “Esulto insieme a tutta la città”

Reggio: il 14 ottobre al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”

Dierre scatenata vola in vetta. Terza vittoria consecutiva contro il Cocuzza

La Giunta Meta premiata dalle urne, Forza Italia primo partito a San Floro

La Lega solidale con il presidente del consiglio comunale di Villapiana, Guida

Pirossigeno Cosenza Basket vs Viola Reggio 78-63: buona la prima per i rossoblù

Suicidio Stefano Argentino: lo psichiatra reggino Nicola Pangallo dovrà far luce su eventuali negligenze nel carcere di Messina

Da Rotella (Pd) vicinanza al presidente del consiglio comunale di Villapiana, Guida

Il professor Francesco Pira confermato Country Coordinator per l’Italia della conferenza internazionale MEDCOM 2026

Il 14 ottobre a Corigliano Rossano confronto tra imprese sulla cultura di prevenzione

11 ottobre Giornata mondiale delle bambine, Universo Minori: “Dare voce a chi troppo spesso non ne” ha

“Arte al femminile”: a San Giorgio Morgeto la quarta edizione del concorso di pittura

Progetto Mirabilia, arrivate in Calabria le delegazioni di buyer: tappa a Tropea e a Vibo

Arci Calabria: Rosario Bessi eletto presidente del Comitato Regionale

Raccolta alimentare di O.RA. DI. A.GI.RE. a Villa San Giovanni

Calabria/Europa, a Gioiosa Ionica un convegno sulle buone pratiche per lo sviluppo solidale e sostenibile

Incendiate due auto del presidente del Consiglio Comunale di Villapiana, Joseph Guida

Basket in Carrozzina: Reggio Calabria ospiterà le finali di Eurocup 2. L’annuncio della DG Cugliandro: “Traguardo storico, saremo eccellenza”

Al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria il Grande Ritorno della Milonga Pomeridiana “La Prohibida”

Alla Scuola “Fava – Garofalo” di Reggio Calabria il solenne giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri, il sindaco Falcomatà: “Auguri ai nuovi Carabinieri per...

I finalisti del “Premio Cosmos” e “Cosmos studenti” si presentano nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea

Catanzaro, Bruno: “Con l’Arci per storia, identità e amicizia. Questa è la mia prima uscita da consigliere regionale, e non poteva che essere qui”

Firmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia)

Reggio Calabria: l’attore Cavallaro pronto ad aprire la nuova stagione dell’Officina dell’Arte

Danza e impegno sociale: al Festival d’Autunno ovazione per il debutto di “To My Skin” a difesa del pianeta

Restituiti 80.000 euro per la Vita Indipendente, ADDA: “Vergognosa indifferenza dei sindaci dell’Ambito di Locri verso le persone con disabilità”

Cosenza, a Succurro il riconoscimento “Gran Galà dello Sport-Premio Nike” per l’impegno nel radicamento dello sport come volano di sviluppo e strumento pedagogico

Poste Italiane: martedì l’emissione del francobollo dedicato all’azienda orafa “G.B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (CS)

Parte all’Unical il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità

Istituto di Yoga La Nuova Era: da 31 anni diffonde l’arte dello yoga in terra di Calabria

11 ottobre Giornata Mondiale delle Bambine: dare voce a chi troppo spesso non ne ha

Reggio Calabria, “Domenica di prevenzione attiva”: screening gratuiti per la salute vascolare e respiratoria

Un nuovo souvenir ufficiale celebra i Bronzi di Riace e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

A Reggio Calabria “Onda Orange: la città dei beni comuni”

La città sognata a Reggio: debutta “DiStretto d’Emozioni”

Inaugurata a Donnici (CS) la 43ma edizione della Sagra dell’uva e del vino

Reggio Calabria, il 15 ottobre al Museo Archeologico Nazionale “Tommaso Campanella: analisi del pensiero di un intellettuale ‘scomodo ed autonomo’ e attuale”

Giusy Versace applaude l’arrivo finale di Obiettivo Tricolore a Trento

Violazione della misura di prevenzione: arrestato sorvegliato speciale nel Reggino

Catanzaro, lunedì inaugurazione del centro polivalente a Sant’Elia. Scarpino: “Si raccolgono i frutti dell’impegno e dell’attenzione per il quartiere”

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA: presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia e Santa Sofia d’Epiro

Dal 13 ottobre attivo a Cassano all’Ionio l’elisoccorso notturno

“Restanza artigiana”: la Calabria protagonista alla Convention nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato

Reggio: il 25 ottobre incontro dedicato alla figura di Tommaso Campanella

A Catanzaro debutta “Cleopatra”, l’opera che riscrive la storia con linguaggi senza tempo

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook