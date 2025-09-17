Fisica e intelligenza artificiale: prestigiosi riconoscimenti per due giovani ricercatori Unical

Le migliori tesi d’Italia, una di dottorato e una magistrale nei settori della fisica e dell’intelligenza artificiale, portano la firma di due giovani ricercatori dell’Università della Calabria.

La Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS) ha assegnato a Maria Caterina Crocco il Premio “Carlo Lamberti” per la migliore tesi di dottorato, riconoscimento che valorizza i giovani studiosi capaci di contribuire in modo innovativo alla ricerca con luce di sincrotrone e altre sorgenti avanzate di radiazione.

Crocco ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 20 gennaio 2025 nell’ambito del Dottorato in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali dell’Università della Calabria, svolgendo la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e la beamline µTomo dell’infrastruttura di ricerca STAR dell’Unical.

La sua tesi, dal titolo “Non-destructive material investigation: advanced techniques across disciplines”, si è distinta per l’approccio multidisciplinare, capace di combinare metodologie avanzate e applicazioni in diversi campi: dalla scienza dei materiali alla fotonica, fino alla biomedicina. Tra i risultati più significativi figurano lo studio non distruttivo di fibre ottiche e materiali innovativi, l’analisi di reperti archeologici, lo sviluppo di metodi diagnostici per la sclerosi multipla e nuove applicazioni nello studio della plasticità cardiaca. L’attività è stata arricchita da collaborazioni internazionali, partecipazioni a conferenze e pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievo come Scientific Reports e Journal of Luminescence. Il premio è stato conferito in occasione della SILS Conference 2025, svoltasi a Cagliari dal 9 all’11 settembre.

Un secondo riconoscimento è stato ottenuto da Salvatore Fiorentino, dottorando del Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS), vincitore del Premio AIxIA “Leonardo Lesmo” per la migliore tesi magistrale in Intelligenza Artificiale. Il premio, assegnato annualmente da AIxIA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale), valorizza i neolaureati che hanno conseguito la laurea magistrale presso un’università italiana con una tesi dedicata a tematiche di IA.

La tesi di Fiorentino, dal titolo “Design and Implementation of an AMO-SUM aggregate for ASP”, è stata sviluppata sotto la supervisione dei professori Carmine Dodaro, Thomas Eiter e Tobias Geibinger. Un estratto del lavoro è già stato pubblicato a IJCAI 2024 (International Joint Conference on Artificial Intelligence) nell’articolo “AMO-aware Aggregates in Answer Set Programming”, firmato insieme a Mario Alviano, Carmine Dodaro e Marco Maratea. La cerimonia di premiazione si terrà il 24 ottobre a Bologna, in occasione dell’apertura di ECAI 2025 (European Conference on Artificial Intelligence).

Due riconoscimenti che confermano l’eccellenza della ricerca Unical e la capacità delle studiose e degli studiosi cresciuti nel Campus di contribuire con risultati originali e innovativi all’avanzamento della conoscenza scientifica.