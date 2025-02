Libriamoci 2025 al Telesio incontro intergenerazionale tra studenti

LIBRIAMOCI 2025, il laboratorio che promuove la lettura nelle scuole, al Telesio ha dato vita ad una gara di lettura espressiva fra classi del liceo: III, IV, V A Europeo, IV A Cambridge e IV C Cambridge Biomedico, II e IV D, II C, III e IV E. A decretare i vincitori una giuria composta da studenti della scuola secondaria di primo grado e più precisamente dagli studenti della I D dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo – Via Roma, del plesso “G. B. Vico” con il prof Andrea Bevacqua e le classi I A e I B del Convitto Nazionale accompagnati dalla prof.ssa Gabriella Politano e dagli educatori Canonaco e Carducci.

Un pomeriggio di grande festa durante il quale i ragazzi, attraverso giochi di parole, storie surreali e personaggi strampalati, hanno rivolto il loro invito alla pace, alla gentilezza, alla consapevolezza di sé e al rispetto degli altri, un invito ad apprezzare la bellezza del mondo e della diversità, sulla scia della grande lezione di Gianni Rodari.

L’evento, dal titolo PRONTI! CHI LEGGE? E’ stato prodotto dal lavoro preparatorio ed organizzativo effettuato in sinergia dalle prof.sse Luisa Reda, Francesca Mastrovito, Marta Leonetti, Emanuela Cairo, Mimma Mitidieri, Maria Luisa Valente, Maria Francesca Tiesi, coordinate dalla referente prof.ssa Rosanna Tedesco; lavoro che non solo ha permesso ai ragazzi di dar vita a performance interpretative spumeggianti e fantasiose, coinvolgendo anche i lettori più giovani in musica, canti e nella letteratura per l’infanzia, ma ha anche consentito di realizzare un momento speciale di “incontro intergenerazionale”, come lo ha definito il Dirigente De Luca, che ha molto apprezzato l’iniziativa e l’entusiasmo con cui i ragazzi vi hanno preso parte. Dalla Biblioteca Stefano Rodotà allo spazio antistante il bar della scuola dove Luigi Carbone ha saputo offrire in un’atmosfera di gioiosa condivisione un buon pranzo ed una golosa merenda a tutti, grandi e piccoli.