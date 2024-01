I vertici Asp al Rotary Club Cosenza Nord: “La svolta in atto nella rete di emergenza-urgenza in Calabria”

Una dirigenza attenta ai problemi, lavoro di squadra in spirito di appartenenza, precisa volontà di offrire servizi migliori all’utenza: sono questi i tre elementi chiave che stanno determinando una svolta nella sanità d’emergenza e urgenza in Calabria.

Ne hanno parlato, giovedì sera al caminetto del Rotary Club Cosenza Nord all’Hotel Europa, il Dott. Antonello Graziano, Direttore Generale ASP Cosenza, e il Dott. Riccardo Borselli, Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza Regione Calabria, introdotti dal Presidente Natale Dodaro.

In carica solo dal giugno 2023, il dottor Graziano può vantare l’avvenuta approvazione, dopo anni, di un bilancio consolidato e, per di più, un avanzo di amministrazione, che permette di pensare agli investimenti.

Sono, quindi, già in corso le procedure l’acquisto di immobili dove accorpare i servizi, abbandonando la prassi dei fitti passivi su edifici sparsi per ogni dove in città. Si sta allo stesso tempo intervenendo sulle politiche occupazionali con la previsione di circa 1000 posti di lavoro in più, attraverso riorganizzazioni, scorrimenti di graduatorie esistenti, e prossimi concorsi che riguarderanno le figure sanitarie necessarie.

Ancora, sono state recentemente acquisite attrezzature tecnologicamente avanzate, tra cui sessanta autoambulanze. Sono quelle che il 5 dicembre scorso erano schierate nel piazzale davanti alla Cittadella regionale, in occasione della presentazione alla stampa dei nuovi servizi sul modello “Azienda zero” creata per l’emergenza-urgenza dell’intera Calabria.

Il dottor Borselli ha sottolineato con orgoglio il filo diretto che “Azienda zero” ha stabilito con l’Asp cosentina riconoscendo l’eccellenza del suo Dipartimento di emergenza. E finalmente anche in Calabria è ora attivo il Numero Unico d’Emergenza 112, Centrale unica di risposta con sede a Catanzaro e collegamento istantaneo alla sede nazionale di Varese per fronteggiare situazioni di disastro. Il NUE 112 consente, tra l’altro, l’individuazione immediata del cittadino in difficoltà attraverso l’app Where are U, alla quale tutti possono accedere gratuitamente.

Nuove risorse pure per il 118 e l’elisoccorso, istituito nell’ormai lontano 1997 e ora in corso di significativo rinnovamento tecnologico e attraverso la realizzazione di elisuperfici abilitate al volo notturno.

Alle relazioni sono seguiti gli interventi del dott. Eugenio Corcione, Presidente Ordine dei medici della provincia di Cosenza e del dott. Vincenzo Natale, Direttore U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza ASP Vibo Valentia e

Presidente regionale SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza). Erano presenti numerosi soci e autorità rotariane tra cui i Pdg Piero Niccoli e Francesco Socievole, il Governatore nominato per l’anno 2025/26 Amedeo De Marco.