Centenario Cnr celebrato a Cosenza: tra droni e AI, l’agrifood guarda al futuro

Uno sguardo verso il futuro, verso un più sostenibile e resiliente. Anche grazie a un agrifood capace di cogliere le opportunità derivanti dall’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie.

E’ il messaggio che arriva dall’evento ‘Scienza e tecnologia per un futuro sostenibile e resiliente’ per la celebrazione del centenario Cnr in Calabria. Un appuntamento che, oltre a celebrare il passato del Cnr, ha guardato a quanto è possibile fare oggi e nel prossimo futuro, come ha spiegato ad Adnkronos/Labitalia Alberto Figoli, presidente AdR Cnr di Cosenza.

“L’iniziativa è stata organizzata dall’area ricerche del Cnr di Cosenza che praticamente è costituito da 8 istituti, ed è stato poi allargato anche ad altri istituti Cnr della provincia di Catanzaro e Reggio Calabria, per presentare le attività di ricerca svolte dai nostri istituti a un pubblico un po’ ampio. L’evento principale è stato allargato a studenti scolaresche e studenti universitari per far conoscere l’attività del Cnr in generale, ma anche sul territorio. E proprio basandoci sui legami con il territorio abbiamo organizzato 4 tavole rotonde: una sull’agrifood, una sull’idrogeno, una sull’intelligenza artificiale e un’altra sul trasferimento tecnologico. Abbiamo all’interno del Cnr calabrese degli istituti che si occupano di queste tematiche e ci siamo confrontati con il mondo accademico, il mondo dell’impresa e delle associazioni”, ha spiegato.

In particolare per l’agrifood “settore strategico per il territorio calabrese tutte le associazioni agricole hanno partecipato a questo grande evento contribuendo e mostrando le attività che stanno facendo legate al presente ma anche al futuro: le tecnologie dell’intelligenza artificiale, le tecnologie della membrana per la purificazione e il trattamento delle acque reflue, una visione verso il futuro, insomma”, ha concluso.