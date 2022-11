Il Coordinamento Elette AJC sottoscrive il “Patto per la parità contro la violenza sulle donne”

Il Coordinamento delle Sindache, Consigliere e Assessore dei 16 Comuni dell’Alto Jonio Cosentino, costituitosi ad Amendolara il 23 ottobre 2022, adotta e sottoscrive il “PATTO PER LA PARITA’ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE“.

“Nel sottoscrivere il Patto, come Coordinamento Elette AJC, siamo consapevoli che scardinare modelli culturali che limitano e delimitano gli spazi di rappresentanza e di partecipazione delle donne alla vita del Paese è un obiettivo assolutamente necessario per vincere la sfida della lotta alla violenza contro le donne e lo faremo coinvolgendo i nostri Comuni, le istituzioni altre e le Associazioni del territorio per costruire una società maggiormente egualitaria, inclusiva e sostenibile, una comunità qualificata, affidabile, che c’è e sa riconoscere i segnali della violenza, sa ascoltare e sa accompagnare le donne.

Il Patto si articola in dieci punti che si propongono di agire concretamente per la sensibilizzazione contro la diffusione di stereotipi e pregiudizi sociali e culturali e per l’adozione di politiche pubbliche di intervento per la parità e contro la violenza sulle donne.

A tale scopo il Coordinamento si è convocato domenica 27 novembre ore 11.00 presso l’Antico Granaio in Roseto C.S”.

Programma

· Conferenza stampa

· Sottoscrizione del “PATTO PER LA PARITA’ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

· Road map del PATTO (Consigli Comunali, Istituti scolastici, Associazioni)