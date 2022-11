A “Borgo in Festival” arriva “La fabbrica dei pupazzi” di Teatro della Maruca

Un appuntamento pensato principalmente per i più piccoli che piace anche agli adulti. Sabato 19 novembre alle 18 arriva al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia, per il terzo appuntamento della rassegna “Borgo in Festival”, “La fabbrica dei pupazzi”, di e con Angelo Gallo.

Uno spettacolo della compagnia Teatro della Maruca di Crotone che è anche un laboratorio artistico-teatrale durante il quale i partecipanti, attraverso giochi semplici e divertenti, scopriranno i mille usi e riusi degli oggetti più comuni. Bastano un quotidiano, un rotolo di scotch, due pennarelli, due tappi di bottiglia, fogli di carta, un po’ di spago e molta fantasia per divertirsi imparando il riciclo creativo.

Angelo Gallo, burattinaio e scenografo, vincitore del premio Otello Sarzi 2014 con lo spettacolo “Zampalesta u cane tempesta”, realizza da sé i pupazzi e i burattini per i suoi spettacoli, nei quali recita dal vivo animando le sue creature, contribuendo così a mantenere viva un’arte antica.

La rassegna “Borgo in festival” è organizzata dall’associazione Luci nelle Grotte presieduta da Ernesto Iusi, con la direzione artistica di Flavio Casella, ed è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il contributo della Regione Calabria.