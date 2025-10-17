Lamezia Terme, il vescovo Parisi consegna il Libro della Liturgia delle Ore alla III Comunità Neocatecumenale di San Raffaele Arcangelo

In un clima di profondo raccoglimento e gioiosa celebrazione, nei giorni scorsi, la parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme è stata teatro di un significativo rito.

Monsignor Serafino Parisi, Vescovo di Lamezia Terme, ha presieduto la cerimonia di consegna del Libro della Liturgia delle Ore alla Terza Comunità neocatecumenale parrocchiale. Attualmente, la parrocchia accoglie quattro comunità neocatecumenali.

Il Cammino Neocatecumenale, riconosciuto da San Giovanni Paolo II come un “itinerario di formazione cattolica, valida per la società e i tempi odierni” (come espresso nella lettera Ogniqualvolta del 1990), ha ricevuto l’approvazione definitiva dei suoi Statuti dalla Santa Sede nel 2008, durante il pontificato di Benedetto XVI.

La comunità si è preparata all’evento con un intenso percorso formativo. Il rito è stato infatti preceduto da un ritiro spirituale tenutosi a settembre e da diversi incontri successivi di preghiera e catechesi, focalizzati su testi biblici e documenti del Magistero ecclesiastico relativi al tema della preghiera.

La celebrazione ha visto la partecipazione della III Comunità, composta in larga parte da giovani, del parroco don Giuseppe Montano, del vicario parrocchiale don Karem Boghos e dei catechisti laici che accompagnano la comunità.

Al termine del rito liturgico, i partecipanti si sono ritrovati nel salone parrocchiale per un momento di allegra e conviviale condivisione, festeggiando il dono spirituale ricevuto.