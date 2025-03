Nasce “Pleiadi”, la rivista del Polo liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

Per l’anno scolastico 2024-2025, il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla dott.ssa Susanna Mustari, lancia la sua prima rivista, il numero zero di “Pleiadi”, il magazine per leggere il presente, promuovere la creatività e raccontare la nostra storia.

Il progetto rappresenta l’evoluzione dell’Annuario del Liceo “Tommaso Campanella” e del giornalino d’Istituto Kainòn del Liceo “Francesco Fiorentino”, in una nuova veste editoriale e pensato come un efficace strumento di dialogo, espressione e partecipazione per tutta la comunità scolastica che comprende 9 licei e quasi 2000 membri tra docenti, studenti e personale ATA.

La rivista, a cadenza quadrimestrale e proposta sia in versione cartacea che online, ha una duplice anima editoriale: da un lato, vi sono raccolte tutte le attività ufficialmente comunicate dalla Dirigenza alle agenzie di stampa; dall’altro, viene data voce agli studenti, offrendo loro un locus amoenus in cui “esercitarsi” nell’arte della comunicazione consapevole, trasformare le proprie idee e le proprie esperienze in messaggi chiari, significativi e in grado di stimolare il confronto, nonché riflettere sulla complessa costruzione di un’identità condivisa.

<<In un’epoca in cui messaggi e contenuti viaggiano velocemente attraverso molteplici canali>>, dichiara la Dirigente Mustari, <<saper comunicare in modo efficace e responsabile nell’ambito di una Pubblica Amministrazione quale è la scuola, ai sensi della legge n. 59/1997, diventa una competenza fondamentale e pluriarticolata. Gli studenti hanno avuto, inoltre, un ruolo attivo fin dall’inizio, contribuendo alla scelta del titolo della rivista tramite un sondaggio online dal quale è emerso il nome più significativo e rappresentativo del progetto: le “Pleiadi, 9 stelle per 9 indirizzi” >>.

La rivista sarà, dunque, uno strumento per raccontare il mondo scolastico non solo all’interno dell’Istituto, ma anche all’esterno, promuovendo le molteplici iniziative realizzate e favorendo il dialogo con il territorio con un forte senso di appartenenza ma anche con uno sguardo all’Europa e alla multiculturalità.

I docenti potranno guidare gli studenti nella scelta di argomenti e tematiche da approfondire, in linea con il curricolo d’Istituto e il PTOF, tenendo conto del Regolamento Social Media Policy , approvato dagli O.O. C.C., nel rispetto della normativa vigente sulla comunicazione istituzionale e del D.P.R 81/2023 concernente le modifiche al precedente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, DP.R. 62/2013.

<<La realizzazione della rivista>>, conclude il Team di redazione, <<rappresenta un’opportunità per ciascun membro della comunità scolastica di raccontarsi, costruire consapevolezza rispetto al valore della propria voce e condividere esperienze, sogni e obiettivi.>>

In questo modo, il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” si pone non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio versatile, eclettico, dove la scrittura creativa diventa uno strumento per conoscersi meglio, dialogare con il mondo, favorendo negli studenti un terreno di interazione interdisciplinare in tutti gli ambiti conoscitivi, in grado di liberare e scoprire potenzialità e talenti.

La rivista, curata dalle referenti del Team di comunicazione, le Prof.sse Licia Di Salvo e Tommasina Porto Bonacci, con la consulenza grafica e digitale delle Prof.sse Antonella Rotundo e Carmela Fuoco, è da oggi liberamente fruibile al link: