Sarà la biblista Rosanna Virgili a relazionare stasera all’ottavo incontro della Scuola Biblica diocesana di Lamezia Terme

Sarà la biblista Rosanna Virgili a relazionare stasera all’ottavo incontro della Scuola Biblica diocesana.

Laureata in filosofia all’Università di Urbino, in Teologia alla Pontificia università Lateranense e licenziata in Scienze Bibliche al Pontificio istituto Biblico di Roma, Virgili attualmente è docente di Esegesi all’Istituto teologico Marchigiano ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni annoverando anche collaborazioni con diverse riviste e l’emittente Tv2000.

Virgili, inoltre, dal quattro all’otto febbraio terrà gli esercizi spirituali al clero diocesano ai quali parteciperà anche il Vescovo, monsignor Serafino Parisi.