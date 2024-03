“Incontro con l’Autore”, l’Istituto Catanzaro Nord Est Manzoni e l’associazione “Universo Minori” hanno presentato il libro di Marisa Manzini

L’IC Catanzaro Nord Est Manzoni in concerto con l’associazione “Universo Minori” presieduta dall’ Avvocato Rita Tulelli ha recentemente ospitato la giornata conclusiva della Rassegna culturale “Incontro con l’Autore”, un evento che ha offerto un’opportunità unica di riflessione e discussione su temi cruciali per la nostra società. In questa occasione, è stata presentata l’opera “Donne custodi, donne combattenti. La signoria della ‘Ndrangheta su territori e persone” (Rubbettino Editore) della Dott.ssa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata.

Durante l’incontro, è stato evidenziato il coraggio di alcuni Dirigenti Scolastici che hanno avuto il coraggio di affrontare tematiche scottanti come la presenza della mafia e l’appartenenza a “famiglie” all’interno del loro territorio, dimostrando una visione audace e progressista, aprendo le porte delle loro scuole a discussioni che spesso vengono ignorate o evitate.



Manzini ha spiegato quale sia il ruolo cruciale che le donne svolgono nella trasmissione dei valori e delle tradizioni mafiose alle generazioni successive educando i figli secondo i principi mafiosi ed inculcando loro il rispetto per la famiglia, il senso dell’onore e l’adesione al codice d’onore mafioso.



Per esaltare, successivamente, il coraggio delle donne che da “custodi” dei valori mafiosi, a all’interno delle loro famiglie, hanno avuto il coraggio di dissociarsi da tali legami e trasformarsi in vere e proprie “combattenti” contro la mafia e la ‘Ndrangheta. Queste donne hanno dimostrato una forza straordinaria nel ribellarsi alle pressioni sociali e culturali, scegliendo invece di difendere la giustizia e la legalità.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giulio Comerci, ha concluso l’incontro ringraziando la sostituta procuratrice Manzini per il suo intervento illuminante e per il suo impegno costante nel diffondere la cultura antimafia. Ha elogiato il coraggio e l’interesse dimostrato dai ragazzi presenti, sottolineando l’importanza della cultura e dell’istruzione nella lotta contro i modelli negativi che troppo spesso attraggono i giovani.

La giornata conclusiva della Rassegna culturale “Incontro con l’Autore” è stata un momento di grande ispirazione e riflessione. Ha dimostrato il potere della cultura e della conoscenza nel contrastare le influenze negative della mafia e della criminalità organizzata, e ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nel plasmare una società più giusta, libera e consapevole.