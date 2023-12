Viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni a Girifalco

Si è svolto, nei giorni scorsi, l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il CPIA (Centro Provinciale d”Istruzione per gli Adulti) e il Centro Sai l’Approdo. Un viaggio a ritroso alla riscoperta delle antiche tradizioni che ha suscitato molto interesse nei presenti in sala e ha visto la collaborazione anche dei giovani volontari del Servizio Civile e degli ospiti del Centro Sai l’Approdo.

Dal processo a Babbo Natale alla riscoperta dei prodotti tipici, dalle ricette in inglese dei piatti tradizionali alle interviste effettuate ai conoscitori degli usi locali, divenuti, nell’occasione, custodi e diffusori delle prassi tramandate nel tempo.

Un edificio senza fondamenta non solo non può resistere alle intemperie del tempo, ma non può nemmeno ergersi verso il futuro, verso l’alto, perché esso è fragile e di equilibrio instabile”.