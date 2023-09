Conflenti, premiati i vincitori del concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera”. Spettacolo esilarante con Piero Procopio

– Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di consensi, la decima edizione del concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera” di Conflenti. In una serata che ha visto prima della premiazione, l’applauditissima ed esilarante performance del Teatro Hercules di Catanzaro con protagonista, Piero Procopio e la commedia in tre atti “Titina a la quarantina”. Un appuntamento atteso ricadente nel progetto “Conflenti, borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, nell’ambito del “Laboratorio del dialetto e della poesia tradizionale” a cura dall’Associazione Confluentes, presieduta da Laura Folino. Questi gli esiti del decimo concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera”:

Sezione Regionale

1° Mario Cuglietta con “Me cunta ‘n emigrante”

2° Lucy Stranges con “Ricuordi”

3° Pasqualino Virginio Mastroianni con “U dobbotte e ra vrashera”

Sezione Nazionale

1° classificato Melina Frascogna con “Papà”

2° classificato Paolo Lacava con “Chi friddu chi faci stasira”

Sezione Giovani

1° classificato Laura e Paola Carino con “Caru zu Peppe”

2° classificato Marta Rocca con “Doppu ci sugnu iu”

3° classificato Ilenia Elia con “U Natale”.

Nelle scorse settimane, sempre per il progetto “Conflenti, borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, si erano svolti gli altri due laboratori. Quella “della salute e dell’alimentazione tradizionale”, con la presenza di insigni relatori, tutti chiamati a raccolta da Saverio Stranges, Professore Ordinario e Capo del Dipartimento di Epidemiologia alla Western University in London/Ontario (Canada), col fine di creare un network con le Università locali e dar vita ad una Scuola estiva internazionale su invecchiamento in salute e longevità, e sull’interazione tra fattori socio-ambientali e fattori biomedici. Prima ancora, l’altro laboratorio “Cantiere della legalità e convivenza” sul tema “Il senso del dovere. Giornata del ricordo in memoria del giudice Francesco Ferlaino e delle vittime di mafia”, curato dal giornalista e scrittore Antonio Cannone. Questo progetto proseguirà con un altro momento formativo e di divulgazioni nelle scuole di Conflenti con un concorso per gli alunni, sempre legato al tema della legalità.