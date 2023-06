Il comune di Montepaone (CZ) celebra la festa di San Giovanni Battista: il 23 e 24 giugno

Montepaone si sta preparando per celebrare una delle feste più attese dell’anno: la festa di San Giovanni Battista. Questo tradizionale evento, che si terrà il 23 e il 24 Giugno 2023, segnerà il tradizionale inizio della stagione estiva nella splendida località marina.

La festa di San Giovanni Battista rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di Montepaone, poiché unisce la devozione religiosa alla gioia di accogliere la stagione estiva. Le tradizioni del quartiere marino si intrecciano con le attività moderne, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti i visitatori.

Durante la festa, le strade del paese si animeranno con luminarie, bancarelle colorate e spettacoli di musica e danza. Nella serata del 23 Giugno alle ore 21.00 si esibirà sul palco di Piazza San Francesco da Paola “U figghiu & Colacino” esilarante spettacolo comico che ha già fatto il boom di presenze nelle precedenti repliche. Il 24 Giugno alle ore 22.00 sarà il turno degli Amakorà con il loro “live tour 2023”, energia e musica fusi in note dal sapore etnico e popolare.

I festeggiamenti organizzati dalla locale Associazione Commercianti con il patrocinio del Comune di Montepaone rappresentano un importante tradizione da preservare per la comunità marina di Montepaone.

La devozione religiosa è al centro dell’evento, con la celebrazione della messa solenne e la processione dedicata a San Giovanni Battista. I festeggiamenti religiosi si uniscono alle festività civili, creando un connubio unico tra tradizione e divertimento.

Durante la festa, le spiagge di Montepaone si trasformano in luoghi di festa e divertimento. I giovani e gli adulti si riuniscono per godersi i caratteristici “Fuochi di San Giovanni”, lo spettacolo pirotecnico che apre la stagione estiva e rende onore al Santo.

La festa di San Giovanni Battista a Montepaone è un evento da non perdere per chiunque voglia immergersi nell’atmosfera unica della Calabria. Se state cercando un modo emozionante per dare il via alla vostra estate, non cercate oltre: Montepaone e la sua festa di San Giovanni Battista vi aspettano il 23 e 24 Giugno.