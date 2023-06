Catanzaro, Università della Terza Età: affidato l’immobile di via XX settembre all’associazione “A Filanda”

Inclusione e promozione sociale, formazione e sviluppo: sono le parole chiave su cui si fonda il progetto di partenariato tra il Comune di Catanzaro e l’associazione “A Filanda” e che ora segna una nuova importante tappa.

E’ stata adottata infatti la determina del dirigente del settore Politiche Sociali, Antonino Ferraiolo, per l’affidamento di un immobile di via Xx settembre (ex museo dell’Industria) all’associazione per la realizzazione dell'”Università della terza età”.

Il progetto, a costo zero per l’Amministrazione, prevede interventi di formazione, animazione e promozione sociale rivolti a soggetti anziani in condizione di marginalità e di emarginazione urbana, con la finalità di promuovere le necessarie forme di inserimento sociale e di sviluppo del capitale sociale del territorio, incentivando l’approccio voluto dall’Unione Europea dell'”invecchiamento attivo.

“Si tratta di un importante passo avanti nell’azione dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro per valorizzare il centro storico e promuovere l’inclusione sociale. Il progetto – commenta il consigliere comunale Tommaso Serraino – dimostra l’impegno concreto nel favorire la formazione, l’animazione e la promozione sociale rivolte agli anziani in condizioni di marginalità e emarginazione urbana. Queste iniziative non solo offrono opportunità di apprendimento e sviluppo per la terza età, ma contribuiscono anche a rafforzare il capitale sociale del territorio, secondo l’approccio dell’invecchiamento attivo promosso dall’Unione Europea. Sempre di più, l’Amministrazione mette al centro il benessere e l’inclusione di tutti i cittadini, dimostrando sensibilità e lungimiranza nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e sociale.”