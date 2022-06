Mafie, il patrocinio di Rai per il Sociale per Trame.11 Festival dei libri sulle mafie

“Ringrazio Rai per il Sociale per aver concesso il patrocinio a Trame.Festival dei libri sulle mafie che si terrà a Lamezia Terme dal 22 al 26 Giugno. La manifestazione si svilupperà per cinque giorni con eventi a respiro nazionale, incontri e dibattiti specifici sui temi delle mafie di ieri e di oggi. Rai per il sociale ha voluto conferire un riconoscimento per il valore culturale e civile della manifestazione, in un’edizione che prevede un cartellone

ricco e la presenza di giornalisti, magistrati e scrittori nonché di eventi culturali tra cinema musica e teatro sempre legati al tema del festival: “Novantadue. L’Italia di oggi trent’anni dopo le stragi di mafia”.

Ringraziamo Rai per il sociale perché supporta il terzo settore valorizzando e portando all’attenzione del grande pubblico le speciali iniziative di istituzioni, enti e tante altre realtà da sempre attive impegnate in finalità civiche, solidaristiche e di pubblica utilità. Siamo grati al Servizio Pubblico per aver offerto uno spazio di conoscenza, di confronto”.

Così in una nota il Presidente della Fondazione Trame Nuccio Iovene.