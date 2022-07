Corigliano-Rossano, con “Figli della Luna” si continua ad abbattere i tabù

Cosa hanno in comune Fulvio Frisone, affetto da tetraplegia spastica distonica dalla nascita e diventato all’età di quarant’anni fisico nucleare, grazie all’amore, la costanza e determinazione di sua madre Lucia; storia che ha ispirato il film il Figlio della Luna da cui prende il nome il sodalizio; Giusy Versace, l’atleta paraolimpica già vincitrice dello show Ballando con le Stelle, oggi impegnata in politica o, ancora, Ilaria d’Anna, capitano della Reggio Calabria BIC – Basket in Carrozzina, che in serie A ha conquistato il record europeo come top scorer in rosa. – Sono esempi viventi di come la disabilità possa essere interpretata sulla propria pelle come un punto di dettaglio. Per promuovere una migliore ed efficace cultura dell’inclusione occorre insistere su questi messaggi per dimostrare che tutti i limiti, sia fisici che mentali, sono superabili.

È, questa, la chiave di lettura che la Cooperativa I Figli della Luna, attraverso Sport No Limits, una partita di pallacanestro tra atleti in carrozzina e giocatori normodotati, vuole continuare a promuovere.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione sarà ospitata dalle ore 20 di sabato 6 agosto all’Anfiteatro Rino Gaetano, sul Lungomare Mediterraneo. Si sfideranno gli atleti della REGGIO CALABRIA BC – Basket In Carrozzina, guidati dal coach Antonio Cugliandro e capitanati dall’azzurra Ilaria d’Anna ed i ragazzi della Polisportiva Murialdina, guidati da Giuseppe Saccone.

Dopo la prima edizione di Sport No Limits, il Gala della Solidarietà che ha visto in un gremito Palazzetto dello Sport la partecipazione della maggior parte delle associazioni sportive del territorio applaudire Giusy Versace e Raimondo Todaro, vincitori in quell’anno dell’edizione di Ballando con le Stelle e tante altre iniziative sportive, per il sodalizio guidato da Notaristefano con il vice presidente Marilena Prezzo, il consigliere Francesca Prezzo ed i soci Antonella Celestino, Antonio Simone, Dora Quadro e Margherita Quadro, si tratta di una nuova opportunità per portare avanti la propria mission: educare alla cultura dell’inclusione ed abbattere i tabù legati alla disabilità.-

Con Teresa Graziano alla conduzione della serata, nelle pause di gioco sono previste le performance e le esibizioni del Centro Studi Danza di Margherita Mingrone che insieme alle allieve vedrà anche protagonisti proprio i ragazzi del Centro Diurno Il Sorriso che in questo anno accademico sono stati accompagnati nel progetto di attività motoria da Alice Celestino; sul palco dell’Anfiteatro saliranno anche gli allievi dell’Art Dance di Daniela Cosenza con una coreografia di hip hop, il Maestro Domenico De Pasquale con una di break dance ed il giovane e talentuoso Daniele Pio Ielo intratterrà il pubblico con Shakerando di Rhove.