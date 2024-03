Volley Reghion, con le vibonesi della Todo Sport torna il derby di Calabria

Arriva alla settima giornata il primo derby della Volley Reghion nel girone di ritorno. Sabato 23 marzo, al “PalaColor” di Pellaro, la formazione dello Stretto ospiterà le vibonesi della Todo Sport, formazione impelagata nella lotta per non retrocedere e che farà di tutto per sorprendere Fiorini e compagne. Le amaranto, però, vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo il ko dello scorso weekend contro la BricoCity. Il sestetto di Cesare Pellegrino, dopo l’ottimo girone d’andata, vuole tornare ad essere protagonista anche dopo il giro di boa del campionato e, nonostante le varie difficoltà, vuole togliersi ulteriori soddisfazioni. Per il derby bisognerà valutare le condizioni di Ponton e Laganà, acciaccate ma comunque in campo in quel di Ragalna. A Pellaro si inizierà a giocare alle ore 19.00, sotto la direzione arbitrale dei signori Stefano Adornato e Gianguido Sposato. Come per ogni match interno, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.