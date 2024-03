Reggina protagonista a Cronache di Spogliatoio: la sfida dell’allenatore Fabio Campolo

Le squadre che segnano un’epoca, rimangono a vita nel cuore dei propri tifosi. Fabio Campolo, 24enne allenatore reggino dei dilettanti del Signa in Toscana, ha voluto portare la Reggina del triennio di Walter Mazzarri come tema del quiz in “Sfida Pastore”. Si tratta di uno dei format della piattaforma Cronache di Spogliatoio, andato in onda mercoledì in seconda serata su Twitch.

Ad inizio trasmissione, Fabio ha orgogliosamente svelato di essere figlio d’arte. Il papà è infatti Sergio Campolo, primo reggino ad essere entrato nel vivaio della Reggina Calcio assieme a Mimmo Toscano nel 1986. E primo reggino, sempre di quella gestione, ad esordire in Serie B. Per poi spiccare il volo e giocare in Serie A, indossando le maglie di Fiorentina e Perugia, prima di condurre il Messina in massima serie da capitano.

Avvincente la sfida contro Pastore, una sorte di enciclopedia calcistica umana. Quiz sui risultati ottenuti dalla Reggina nelle stagioni 2004/05, 2005/06 e 2006/07 contro le prime quattro in classifica. Curiosità ed aneddoti, come la città in cui venne disputata l’amichevole contro il Real Madrid. Per poi andare sul difficile, e ricordarsi il nome dell’unico uzbeko che abbia indossato la maglia amaranto. O individuare l’identità di Lampros Choutos, prima che venissero svelati tutti gli indizi.

Una serata utile per far battere il cuore al solo leggere i nomi di giocatori iconici, ma anche per ricordare qualche meteora oltre ai sorprendenti risultati di quel triennio. Quando ormai, dalla salvezza col -11, sono passati diciassette anni. Grazie Fabio, per averci fatto riassaporare un po’ di vera Reggina.

p.f.