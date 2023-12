Thomas Fekre e Rosa Ciccone si impongono alla Corsa di Babbo Natale a Vibo

Sono Thomas Fekre e Rosa Ciccone i vincitori della terza edizione della Corsa di Babbo Natale a Vibo Valentia. I due atleti della Corricastrovillari si impongono nell’ultima gara del calendario Fidal del 2023, svoltasi nel giorno di Santo Stefano. Oltre cento i partecipanti che si sono cimentati sul circuito cittadino nella manifestazione organizzata dal comitato provinciale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), in collaborazione con Atletica Leggera Vibo e l’associazione di volontariato Anpanagepa, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

Tutti i partecipanti, oltre cento, si sono ritrovati presso piazza Martiri d’Ungheria dove, dopo il ritiro del pettorale ha avuto inizio la gara dei bambini (200 metri circa) che ha preceduto il via degli agonisti che hanno dovuto percorrere 7 giri del percorso per un totale di 7 km e dei non agonisti che hanno percorso 3 giri di un circuito pianeggiante e molto veloce.

Alla fine Thomas Fekre ha tagliato il traguardo vincendo la gara con ampio margine sul compagno di squadra Michele Spingola; nel femminile si è aggiudicata anche la gara la miletese Rosa Ciccone. Tra i non competitivi sono arrivati primi al traguardo Raffaele Pietropaolo e Maria Immacolata Arena.

All’arrivo tutti gli atleti insieme agli organizzatori e al pubblico presente hanno festeggiato con una fetta di panettone e un buon spumante. Subito dopo sono stati premiati i partecipanti della non competitiva e i bambini che hanno fatto una gara dedicata a loro. A seguire sono stati premiati i vincitori assoluti e le categorie della competitiva.

“Sono entusiasta della partecipazione – commenta Michele La Rocca, presidente Asi -, e devo ringraziare di cuore tutti coloro che si sono prestati per la migliore riuscita dell’evento, tutti gli atelti e le società che hanno partecipato con gioia a questa corsa che chiude il calendario 2023 della Fidal. Un grazie particolare ai presidenti Diego Crocè e Franco Bentivoglio di Anpanagepa e Atletica Vibo, a Gianfranco Milanese per il supporto organizzativo e al nostro medico di gara Donatella Fazio, che ci ha aiutato a portare avanti questa idea, spendendosi fin dal primo momento e non solo per il supporto sanitario”.

La magia della Corsa dei Babbo Natale ha colorato di rosso natalizio le vie della città e ha permesso a tutti i partecipanti di vivere un momento di gioia e chiudere con felicità l’ anno sportivo. Nutrita la rappresentanza della Corricastrovilalri con ben tredici atleti al via, e della Violetta di Lamezia Terme con sette.

Alla corsa hanno partecipato, oltre le società di atletica leggera Fidal, anche la Bulldogg Vibo, la Lory Volley Pizzo e l’associazione Vibo Marina C’è.

L’auspicio di tutti alla fine è stato quello che presto anche Vibo Valentia possa avere una pista di ateltica, riseumenado il progetto – già finanziato – che giace nei cassetti della burocrazia comunale da oltre venti anni.