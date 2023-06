Al via le finali nazionali ASC Calcio a 5, 8 e 11

Inizia oggi il lungo week end dedicato agli appassionati del calcio a conclusione di una stagione sportiva entusiasmante.

L’Hotel Club Residence Roscianum ospiterà il 30 giugno, 1 e 2 luglio le Finali Nazionali di Calcio a 5, 8 e 11 nelle diverse categorie, con previsione di fuori quota.

Ed infatti, dopo l’ottima realizzazione delle fasi provinciali e regionali, il Coordinamento Nazionale del Settore Calcio A.S.C. ha proposto di organizzare in Calabria le Finali Nazionali delle Categorie Calcio a 5, Calcio a 8 e Calcio a 11 per la corrente stagione sportiva.

Una proposta accolta con entusiasmo da tutto lo Staff ASC Reggio Calabria, che si è visto premiato del lavoro certosino svolto nella intensa stagione sportiva calcistica 2022/2023, che ormai sta volgendo al termine.

Un riconoscimento prestigioso per ASC Reggio Calabria – si legge in un comunicato stampa della stessa società – reso possibile grazie alla passione, determinazione e professionalità di tutto il settore calcio ASC.

Già lo aveva preannunciato il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini, che la stagione ASC ancora non era finita, essendo imminente l’evento Nazionale calcistico a Rossano “Quelle che si svolgeranno il 2 luglio non sono unicamente le premiazioni delle migliori squadre partecipanti al Campionato Nazionale ASC, ma è, soprattutto, la premiazione di coloro che sono stati i veri Campioni, benché fuori dal campo regolamentare, ossia i Responsabili ed i Tecnici del settore calcio ASC Reggio Calabria, Carlo Vitale, Giovanni Minniti, Francesco Luvarà e Francesco Massara e la segreteria del settore calcio con Amedeo Basile, cui rivolgo un doveroso plauso, perché è grazie a loro che siamo riusciti ad organizzare nella nostra amata Regione una manifestazione così importante. Un ringraziamento particolare va a Patrizio Gemello, Responsabile ASC Lamezia, che insieme a Carlo Vitale ha coordinato l’organizzazione, con il supporto di ASC Nazionale e di tutte le Regioni coinvolte. Siamo certi che questo sarà un grande punto di partenza per rendere sempre più itinerante questo splendido evento.”

Tutto pronto, quindi, all’Hotel Club Residence Roscianum dove oggi pomeriggio giungeranno gli atleti ed inizieranno le gare.

Cinque le categorie coinvolte: la Categoria Calcio A 11 (Over 35), la Categoria Calcio A 11 (dai 18 anni), la Categoria Calcio A 5 Amatoriale, la Categoria Calcio A 8 “Libero” e la Categoria Calcio A 8 Over 40.

Un ricco programma che si svolgerà da oggi pomeriggio e per tutto il sabato e la domenica mattina, con lo svolgimento in simultanea delle gare nelle diverse categorie coinvolte, prevedendo le premiazioni parziali l’1 luglio durante la cerimonia organizzata da ASC e le premiazioni Finali delle varie discipline la domenica pomeriggio.