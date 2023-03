Reggina, Santander fa coming out sugli stipendi: “Mancano pagamenti per cifre importanti”

Intervistato da Sportitalia, l’attaccante Federico Santander ha parlato della sua attuale esperienza in patria al Guarani, ma non solo. Essendo ancora sotto contratto con la Reggina, il paraguagio ha così risposto circa il suo futuro:

“Dovrei tornare a giugno, anche se con la situazione che c’è alla Reggina, non vedo molti aspetti positivi. Ci sono alcuni pagamenti dovuti non solo a me, ma anche ad altri ex compagni di squadra e parliamo di cifre importanti. Non conosco i dettagli della situazione e non voglio entrare in polemica. Comunque ho un contratto con loro, dovrei tornare, ma vedremo a fine anno di trovare la migliore soluzione”.

A margine dell’articolo pubblicato sul sito di Sportitalia, compare una nota attribuita a fonti vicine alla Reggina, da inquadrare probabilmente nell’ottica della trasparenza a scoppio ritardato: “Come comunicato dagli esiti della chiusura indagini sul Caso Reggina, alcuni ex tesserati amaranto, tra cui Santander, non hanno percepito parte dell’emolumento di gennaio proprio perché il pagamento di quella parte di stipendio per i tesserati ceduti a gennaio è stata giudicata dal Tribunale, che gestisce i conti della Reggina, non essenziale per la continuità aziendale del Club”.

