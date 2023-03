Aggredirono con spranghe e bottiglie un tifoso della “Paolana”: arrestati quattro sostenitori della squadra di calcio “Promosport” di Lamezia Terme

Quattro persone, tifosi della squadra di calcio Promosport di Lamezia Terme di età compresa tra i 23 ed i 32 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla polizia di Stato con l’accusa di essere stati i responsabili dell’aggressione messa in atto l’11 febbraio scorso ai danni di un giovane tifoso della Paolana, che aveva seguito la propria squadra in trasferta, a conclusione dell’incontro che aveva visto impegnate le due squadre per il campionato di Eccellenza. I quattro sono stati arrestati sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dal personale della Uigos del Commissariato di Lamezia Terme. L’aggressione venne messa in atto, con l’utilizzo di spranghe e bottiglie, nel momento in cui il tifoso della Paolana, mentre era in compagnia di alcuni amici, si accingeva a salire a bordo della propria auto per fare rientro a Paola.

Al giovane, nella stessa occasione, fu sottratto uno zainetto contenente il portafogli con denaro e documenti, uno striscione e una sciarpetta con i colori della Paolana.