Terribile malore per il sammarinese Roberto Cevoli, difensore della Reggina promossa in B nel 1995 e poi tornato come allenatore nel 2018/19. Colpito da un ictus, è stato immediatamente ricoverato a Cesena prima di essere trasportato presso l’ospedale di San Marino. Cevoli ha ripreso conoscenza nel pomeriggio, riuscendo a parlare. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. All’indimenticabile “Pennello” un forte abbraccio e l’invito a lottare alla sua maniera.

p.f.