Serie B: calendario sorteggiato all’Arena “Ciccio Franco”, la Reggina esordirà a Ferrara

Reggio Calabria per una sera al centro dell’attenzione del calcio italiano. Un campionato di Serie B 2022/23 che richiamerà una grande fetta di pubblico, in virtù del bacino d’utenza di diverse partecipanti, ha visto partorire il proprio percorso all’Arena “Ciccio Franco”. Presenti rappresentanti di parecchie società, compreso ovviamente il padrone di casa Felice Saladini. Nonché Mauro Balata, massimo dirigente della Lega B, che ha premuto il pulsante per sorteggiare il primo turno.

La Reggina esordirà in trasferta a Ferrara, in casa della Spal, nel weekend del 13 agosto. Poi altro impegno esterno, viste le pietose condizioni del manto erboso del “Granillo”, a Terni. L’esordio interno avverrà contro il neopromosso Sud Tirol nel weekend del 27 agosto. Derby con il Cosenza l’8 ottobre, per l’ottavo turno. Chiusura il 19 maggio con Reggina-Ascoli.