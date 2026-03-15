Allerta meteo: scuole, parchi e cimiteri chiusi a Vibo Valentia

Lunedì di stop forzato per le attività didattiche a Vibo Valentia. A fronte dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il primo cittadino Enzo Romeo ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 16 marzo 2026.

Sicurezza e Prevenzione

Il provvedimento non riguarda solo gli istituti scolastici. Per ridurre al minimo i rischi legati all’ondata di maltempo, rimarranno interdetti al pubblico anche i cimiteri comunali e i parchi pubblici.

Le previsioni meteo per le prossime ore descrivono uno scenario critico: sono attese precipitazioni diffuse, forti raffiche di vento e il rischio concreto di mareggiate lungo la costa e allagamenti nelle aree urbane.

I divieti nel dettaglio

Oltre alle chiusure, l’ordinanza sindacale impone restrizioni precise per la circolazione pedonale:

Aree Verdi: Divieto assoluto di accesso a parchi e giardini non recintati.

Zone Alberate: È vietato il transito e la sosta a piedi nelle vicinanze di alberi, con una sorveglianza speciale dedicata alle vie del centro storico .

Oggetti Esposti: L’amministrazione invita i residenti a rimuovere o fissare stabilmente vasi, tende e ogni altro oggetto su balconi e terrazzi che potrebbe essere trascinato dal vento.

Raccomandazioni alla cittadinanza

La Protezione Civile e il Comune invitano alla massima prudenza. Viene caldamente raccomandato di evitare i sottopassi e le zone depresse della città, storicamente soggette ad accumuli d’acqua, e di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità durante il picco del maltempo.