Rinascita Scott, scadono i termini di custodia cautelare: tre condannati tornano in libertà

Tornano in libertà tre tra i principali imputati e condannati del maxiprocesso Rinascita Scott contro i clan del Vibonese, a seguito della scadenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Si tratta dei fratelli Mario e Maurizio Artusa, imprenditori nel settore dell’abbigliamento con attività a Vibo Valentia e Lamezia Terme, condannati dalla Corte d’Appello di Catanzaro rispettivamente a 9 anni e 2 mesi e a 8 anni e 2 mesi di reclusione per associazione mafiosa, in relazione al clan Mancuso di Limbadi. Maurizio Artusa, difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Gambardella, era sottoposto agli arresti domiciliari; Mario Artusa, assistito dall’avvocato Diego Brancia, era invece obbligato alla presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria di Milano.

Lascia il carcere anche Orazio Lo Bianco, 51 anni, di Vibo Valentia, condannato in appello a 18 anni e 3 mesi di reclusione. In attesa della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto la sua scarcerazione, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Stefano Luciano e Luca Cianferoni. Per Lo Bianco è stato imposto il solo obbligo di dimora nel comune di Roma.