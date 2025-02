“Pane Quotidiano”, poesia come nutrimento dell’anima

Una nuova prestigiosa antologia poetica è stata pubblicata in questi giorni dall’Accademia dei Bronzi diretta da Vincenzo Ursini.

Il volume, dal titolo “Pane quotidiano”, è inserito nell’opera “Voci Poetiche del XXI Secolo” che l’associazione culturale catanzarese invierà gratuitamente nel mese di giugno a 50 prestigiose biblioteche pubbliche nazionali e contiene circa 300 liriche selezionate tra quelle di 600 autori che negli anni scorsi avevano partecipato alle varie iniziative promosse dall’Accademia dei Bronzi.

“Il pane – scrive la professoressa Francesca Misasi nel presentare questa nuova raccolta – ha accompagnato e segnato la cultura dei popoli, è simbolo di vita in tutte le latitudini del mondo, in tutti i secoli ed in tutte le lingue. Possiede una forte carica evocativa e simbolica, si collega strettamente, anche se in forme e modalità diverse, alle tradizioni, alla ritualità ed alla spiritualità dei popoli… ma il pane richiama anche la condivisione: spezzare il pane e condividerlo ha una dimensione trasversale per tutte le creature…. non a caso qualsiasi forma di pane nasce grande, proprio perché segno di condivisione e, quindi, unione e fratellanza fra le genti, amicizia, unità e concordia tra i popoli. Esiste anche un forte legame tra pane quotidiano e poesia e, di questo, ne sono consapevoli molti tra pensatori e poeti. Il grande filosofo francese Jean-Luc Nancy ha affermato, in merito, che bisogna lievitare il pane quotidiano con la farina della poesia perché nel mondo c’è tanta infelicità ed occorre molta tenerezza”.

La poesia – da qui nasce l’idea di questo volume – è il pane che ogni generazione, ogni cultura, ogni popolo possono e devono tornare a spezzare insieme per riqualificare e ridare luce e saggezza a questo mondo che annaspa in una dilagante mediocrità, in un pressante vuoto interiore che sfocia, spesso, in un egoismo collettivo ed isterico. Sono poesie che esplorano l’universo umano, spesso intricato, fatto di sangue, di recriminazioni, di odio, di povertà, ma fatto anche di una grande forza interiore e di un forte senso di rivincita.

Molto bello è il commento espresso sui social da una delle poetesse incluse nel volume, Angelica Sicoli. “In questa culla di parole, – ha scritto la poetessa di Tolentino – il cuore si nutre di versi che sfamano l’anima, tracciando sentieri di umana comprensione e bellezza cangiante. “Pane quotidiano” è il titolo che ci guida, simbolo di sostanza semplice e vitale, come la poesia che quotidianamente nutre lo spirito e calma la mente affamata di emozioni. Ogni verso è un frammento di quell’essenziale alimento, che ci ricorda quanto la poesia sia parte intrinseca della nostra esistenza, come il pane alla nostra tavola. Sono pertanto grata di esser parte di questo impasto di parole, che si levigano l’un l’altra, creando un ponte tra il mondo intellettuale e il calore umano”.

Questi i nomi di tutti i poeti inclusi nell’opera: Agresta Bernardina, Aiello Franca, Aiello Velia, Alfano Anna, Amantea Teresa Vera, Angeletti Elvio, Angotti Concetta, Angotti Rosy, Apicella Aniello, Ardesia Maria Concetta, Astegiano Marco, Atzori Giusy, Autunno Ettore, Badaloni Marzia, Balconi Giorgia, Bandiera Roberta, Basile Marisa, Basso Solidea, Batignani Gabriella, Battista Luciana, Berardinelli Palma Catia, Bertelli Mirko, Bianchi Valentino, Bianco Antonietta Angela, Biasuzzo Sabina, Bile Alessandro, Bocotti Massimo, Bognanni Rosaria, Bondi Loredana, Borgese Maria Concetta, Brilli Sandro, Bruni Marco, Bruno Michele, Bulgarelli Alessia, Buongiorno Liliana, Buttelli Antonella Celeste, Caione Donato, Calabrese Antonio, Calabrò Nancy, Cantafio Angela Rita, Caporicci Stefania, Cappella Lilia, Capria Francesco Saverio, Caroppo Mario, Castagnetti Rita, Cataldi Ilaria, Cavaliere Marianna, Celeste Giusy, Cerini Maria Angela, Chechile Maria Teresa, Chessari Virna, Ciacci Giulia, Cicatiello Milena, Ciervo Antonio, Colacrai Davide Rocco, Colicchio Maria Rosaria, Colombo Carla, Comi Luigi Gregorio, Conte Vincenzo, Contino Alba, Cosco Paola, Costanzo Carmela (Mela Zelinda), Cribari Giovanna, Crisapulli Paola, Crotti Osvaldo, Cui Giuseppe Angelo, Cuzzocrea Alessia, D’Agostino Rosanna, D’Agrusa Giuseppe, Dal Piai Alice, D’Ambrosio Gino, D’Amico Francesco, De Grazia Mariateresa, De Maestri Paola Mara, De Rubertis Patrizia, De Toffol Annalinda, D’Elia Giovanni, Dell’Isola Antonio, Demasi Stefania, d’Errico Francesca, Dicandia Francesca, Di Marco Francesco, Diodati Emilia, Domeniconi Chiara, Donato Sebastiano Bernardo Ciccio, D’Urso Marino, Errico Maria, Errico Maria Carmela, Esposito Ciro, Esposito Luigi, Fabozzi Antonio, Fanuli Sonia, Farricelli Anna Maria, Farruggia Maddalena, Ferorelli Dina, Ferraris Daniela, Fiacca Nadia, Fiorenzato Cristina, Fiori Sebastiano Mario, Fiscella Paola, Fortina Manuel, Foscale Luca, Fraboni Ugo, Franchetti Maria Bertilla, Franzin Rachele, Franzini Gianni, Gabrieli Claudia, Galasso Anna Letizia, Galati Giuseppe, Galiazzo Sabrina, Gatti Gloria, Gazzoli Matteo, Genovese Gerardo, Gentile Ela, Gerbino Salvatore, Giallombardo Constantine, Giannitelli Michelina, Giavini Erminio, Giordano Antonina, Giudice Giuseppina, Guida Sara, Gulczynska-Baci Maria, Iachelli Michelangelo, Issorf Igor (Rossi Francesco), Intermite Maria Rosaria, Iorio Gino, La Moglie Salvatore, Lamonaca Savino, Landro Caterina, Laugelli Maurizio, Lazzaro Emanuela, Leo Donato, Leonardi Daniela, Lomastro Teresa, Lombardo Lucrezia, Luchesi Patrizia, Maccioni Franco, Malatacca Angela Maria, Malavolti Massimo, Manca Marinella, Mantella Angela Ada, Marino Bruna, Mazza Mauro, Mazzamurro Francesco Maria, Mazzitelli Francesco, Mercuri Cesare Teodoro, Minniti Giuseppe, Misasi Francesca, Mongiusti Lidia, Mortati Patrizia Elisabetta, Nardo Domenico, Nastasi Antonino, Nicolazzo Silvana, Oddi Fabrizio, Orlando Davide, Ovedi Mary Grace, Pagliuca Robert N., Palazzesi Gianni, Panarello Caterina, Panetta Rosita, Paradiso Annalina, Parrinello Paola, Pascasi Selene, Passalacqua Vittorio, Pellegrinelli Monia, Perrone Anna, Peveraro Alessandra, Piro Tiziana, Polli Marco, Pometti Pietro, Portaro Antonino, Potenza Francesco, Preite Antonella, Priolo Rosanna, Prostamo Giuseppina, Pugliese Catia, Ranieri Anna Rachele, Raniolo Antonio, Recchia Fabio, Rinforzi Lolita, Risalvato Flavia, Romeo Luciano, Rotundo Rina, Ruscelli Niccolò, Ruscitti Claudia, Saccà Ada, Saldi Francesco, Salvino Salvatore Leonardo, Sancineti Ilina, Santoro Cinzia, Saracino Gianluca, Sarra Anna Maria Antonietta, Sconza Alfredo, Siciliano Roberta, Sicoli Angelica, Siligardi Raffaella, Soranzo Aurora, Sorbara Caterina, Soricone Fabio, Spagna Massimo, Sparaco Assunta, Spătaru Liliana Braşov, Spoto Maria, Stagno Giovanni, Stochino Emanuele, Tagliani Caterina, Talarico Maria Teresa, Tamiano Antonella, Taverniti Cosetta, Terazzi Tecla, Teresi Giovanni, Ticci Claudia, Tinghi Elisabetta, Tirotta Jolanda Anna, Tritapepe Mara, Tucci Mario Antonio, Tulelli Paolo, Unida Maria Luigia, Ursini Vincenzo, Venturi Immacolata, Vercesi Silvia, Vergoni Gilberto, Veronesi Ilaria, Veschi Gabriella, Vespari Marco, Vicari Vincenzo, Zedda Gabriella, Zucchi Aurelio.

L’antologia sarà presentata il prossimo 21 marzo, nella “Sala delle Culture” di Petrizzi, in occasione della “Giornata Mondiale della Poesia” e della premiazione dei vincitori del Premio “Pane Quotidiano”.