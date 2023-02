“Quegli anni in gradinata est”, il 27 febbraio esce il nuovo romanzo dello scrittore lametino Igor Colombo

È prevista per lunedì 27 febbraio l’uscita dell’ultimo romanzo dello scrittore lametino Igor Colombo, dal titolo “Quegli anni in gradinata est”.

La nuova opera letteraria di Colombo questa volta è incentrata sulla sua passione per la squadra locale della Vigor Lamezia. Si tratta di un romanzo in cui lo scrittore, attraverso il protagonista, di pura fantasia, racconta lustri di storia di Vigor, dalla metà degli anni settanta fino alla prima metà degli anni novanta. Un romanzo tra passato, presente e futuro, in cui vengono descritte alla perfezione le infuocate gare dei campionati disputati dalla Vigor Lamezia, con un intreccio tra la vita personale del protagonista, un giovane ragazzo, e la sua frequentazione di quel tempo nella gradinata est, settore caldo del tifo biancoverde. Non mancano, nel romanzo, i fatti di cronaca accaduti in quei periodi, accadimenti che toccano particolarmente la sensibilità del protagonista.

Interessante la galleria fotografica che ripropone una carrellata delle formazioni della Vigor negli anni oltre a momenti legati ai vari incontri.

Un viaggio a ritroso nel tempo, nel calcio di provincia, quello più passionale e romantico. “Quegli anni in gradinata est” è pubblicato per la casa editrice Grafichéditore e segna l’inizio del legame professionale tra l’autore lametino, già conosciuto in Calabria ed anche fuori dai confini regionali per le sue opere letterarie precedenti e la casa editrice di Antonio Perri, che sta portando alla ribalta diversi autori, anche non calabresi.

Igor Colombo ha voluto dedicare il libro alla memoria dei tanti, tra presidenti, dirigenti e tifosi biancoverdi che nel tempo sono scomparsi e, per ciascuno di loro, ha tratteggiato un breve ricordo.

Nei prossimi giorni verrà resa nota anche la data della prima presentazione ufficiale del romanzo.