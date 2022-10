Recital del pianista Alessandro Ricciardi in concerto all’Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia

Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18,00 recital del pianista Alessandro Ricciardi all’Auditorium dello Spirito Santo organizzato congiuntamente dal Conservatorio di Musica e da AMA Calabria realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo e della regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria. Selezionato tra i migliori diplomati d’Italia nel 2014, Alessandro Riccardi partecipa alle rassegne pianistiche del Teatro La Fenice di Venezia, delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, della Giovine Orchestra Genovese e del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. Alessandro inizia gli studi pianistici presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, conseguendo nel 2014 il Diploma accademico di I livello in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida dei Maestri M. Baraldi e M. Cecchi. Consegue il Diploma accademico di II livello a indirizzo solistico-concertistico con votazione 110 su 110 e lode sotto la guida del Maestro Cristiano Burato presso il Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano. Si perfeziona con i Maestri Andrzei Jasinsky e Wojciech SXwitała presso la Karol Szymanowski Music Academy in Katowice (Polonia). Nel 2020 consegue un Artist Diploma in Piano Performance presso la Ball State University (IN, USA), dove insegna pianoforte e lavora come pianista collaboratore delle classi di strumento, di canto, dei cori universitari, e di balletto. Nel 2017 vince il concorso per esibirsi nel Concerto per pianoforte e orchestra di Schumann accompagnato dall’Orchestra Monteverdi di Bolzano e debutta nelle sale Krzysztof Penderecki di Radom (Polonia) e Athanas Kurtev di Kjustendil (Bulgaria). Dopo essersi affermato nei concorsi pianistici “Indianapolis Matinee Musicale” (IN, USA), “Val Di Sole” (TN), “Jan Langosz Città di Bardolino” (VR) e il “Livorno Piano Competition”, Alessandro intraprende tourneé in Europa e America, esibendosi presso varie sale da concerto, tra cui: Teatro degli Arcimboldi (Milano), Palais des Congrès (Parigi), Wiener Stadthalle (Vienna), Hallenstadion (Zurigo), Geneva Arena (Ginevra), Heineken Music Hall (Amsterdam), Porche Arena (Stoccarda), Palacio Vistalegre (Madrid), Palacio Euskalduna (Bilbao), Indiana Wesleyan University (Marion, IN, USA), Università dello Yukatán (Mérida, Mexico), Teatro Goldoni (Livorno), in qualità di pianista solista, camerista e con orchestra, sotto la direzione dei Maestri M. Dini Ciacci, C. Piazza, G. Lazzeri, G. Loprieno, A. Crow e K. Glann. Attualmente docente presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, Alessandro ha insegnato pianoforte presso la Ball State University in Muncie, IN (USA) negli a.a. 2019/2020/2021 e tenuto Masterclasses presso l’Università dello Yukatàn (Merida, Messico) e al Festival dei Colli di San Gemini (TR), in collaborazione con l’Università di Łódź (Polonia). Nel 2020 incide per l’etichetta discografica Da Vinci Publishing (Osaka, Giappone) un CD monografico sulle opere di Scriabin registrando in prima mondiale la Ballata incompiuta Ahn.14. Il progetto discografico è stato accolto dal Presidente dell’Ass. Scriabin di Mosca, Alexander Serafimovic Scriabin, pronipote del grande compositore russo. Nel 2021, in occasione dell’anno dantesco, Alessandro ha realizzato un CD monografico sulla musica di Franz Liszt ispirata alla letteratura italiana: Franz Liszt Pèlerinage en Italie, a Piano Journey in Italian Poetry. Il disco sarà presentato in forma di recital presso l’Università di Zurigo, in occasione del convegno dantesco internazionale per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

Di particolare interesse le musiche che l’interprete eseguirà che saranno un viaggio nella poesia italiana con le opere pianistiche di Franz Liszt.