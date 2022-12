Concerto del Filagramma Jazz 4tet & Bartone a Le Cisterne di Gioia Tauro

Questa sera Sabato 10 dicembre alle ore 19,00 presso la Sala Cisterne avrà luogo un. Concerto del Filagramma Jazz 4tet con la voce di Teresa Bartone organizzato congiuntamente da AMA Calabria e dall’Associazione Musica Insieme con la collaborazione della locale Amministrazione Comunale.

La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Magnifica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il progetto per l’occasione propone un repertorio di musica napoletana riletto in chiave jazz-funky. Il gruppo è composto da: Ferruccio Messinese (Piano) – Giuseppe Gugliotta (Basso) – Francesco Gugliotta (Sax)- Simone Gugliotta (Batteria) – Teresa Bartone (Voce). Teresa Bartone è scritta al primo anno del Diploma Accademico di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, sotto la guida del M° Sabina Meyer. Francesco Gugliotta Coordinatore Artistico dell’ensemble, poliedrico musicista che ha conseguito il diploma di Oboe presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha studiato Sassofono sotto la guida del M° Francesco Salime conseguendo il compimento inferiore presso il Conservatorio Statale di Musica Corelli di Messina. Nel 2014 ha conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia il diploma in Composizione Jazz sotto la guida del M° Federico Benedetti. Ha svolto e svolge attualmente una intensa attività concertistica sia in diverse formazioni cameristiche che orchestrali esibendosi sia in campo regionale che nazionale. Ferruccio Messinese ha conseguito diversi titoli accademici ed è attualmente docente di ruolo per la disciplina “Teoria,Ritmica e Percezione Musicale” presso il conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Giuseppe Gugliotta diplomato in Contrabbasso sotto la guida del M° Michele Cosso presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, è attualmente iscritto al terzo anno del Corso di Laurea di I Livello di Basso Elettrico Jazz. Simone Gugliotta studente del Corso Di Laurea di I Livello di Batteria Jazz presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del M° Vittorino Naso mostra versatilità ed inclinazione nei confronti dei ritmi propri della musica afroamericana.

Il programma Omaggio a Napoli prevede l’interpretazione di alcuni fra i principali capolavori di questo repertorio amato in tutto il mondo tra cui canzoni iconiche come Vasame,

Cu mme’, Tu si’ na cosa grande, Era de maggio, Reginella, Nun è peccato, ‘Na voce, na chitarra e ‘o poco ‘e luna, Passione.