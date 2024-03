“La donna che ride”, in scena al Teatro dell’Istituto Comprensivo “Spirito Santo” di Cosenza un progetto dedicato al clown teatrale

Il progetto nasce dopo diversi anni di formazione con la docente Merry Conway ed è strutturato sul metodo del Devised Theatre o creazione collettiva.

Le improvvisazioni delle attrici e degli attori, avranno come animus-anima, la poetica del fallimento, poetica ispirata dalla modalità di essere al mondo della figura archetipica del Clown Teatrale.

Lo sguardo del clown guida alla creazione delle condizioni per uno spazio nuovo, dove l’esagerazione dei limiti in contrasto con le restrizioni sociali e personali diventano la forza, l’impulso, l’energia, per trasformare il modo di guardare la realtá e così la Donna.

In scena le attrici Audrey Chesseboeuf e Maria Grazia Bisurgi con la facilitazione del processo creativo di Francesco Votano.

La produzione è stata co-finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’avviso di “Produzioni Teatrali della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.