Al Parco archeologico di Sibari torna “Women, Jazz & Wine”

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, il grande jazz internazionale del Peperoncino Jazz Festival e gli ottimi vini delle aziende aderenti al Consorzio di tutela Vini DOP Terre di Cosenza saranno nuovamente insieme per la seconda, attesissima edizione di “Women, Jazz & Wine”, evento che da domani, giovedì 31 agosto, al 23 settembre prossimo ancora una volta porterà jazzofili ed enofili calabresi, nonché i tanti turisti in vacanza in Calabria amanti della buona musica e dell’enogastronomia di qualità, alla scoperta delle più belle cantine (delle aziende, dei produttori, delle vigne, dei vitigni e, ovviamente, dei vini) del Cosentino, ascoltando le meravigliose voci delle signore del jazz all’ora del tramonto.

Nato lo scorso anno da un’idea di Sergio Gimigliano (direttore artistico della rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che quest’anno, alla sua XXII edizione, con una sessantina circa di concerti in programma nell’arco di due mesi ha coinvolto nel suo circuito turistico e culturale oltre 30 località della Calabria, confermandosi come uno dei festival jazz più caratteristici d’Italia) e Demetrio Stancati (presidente del consorzio istituito per la tutela, valorizzazione e promozione dei vini DOP del Cosentino), l’evento in questa sua seconda edizione si strutturerà in otto tappe – con otto concerti in programma in altrettante cantine – in ciascuna delle quali, dopo un focus di approfondimento sui vari vitigni del territorio, si potranno degustare i magnifici vini prodotti da tutti i vignaioli aderenti al Consorzio.

Quest’anno, inoltre, c’è una grande novità, frutto della stretta collaborazione sviluppatasi negli ultimi tempi tra il festival musicale più piccante d’Italia, il Consorzio vitivinicolo del Cosentino e il Parco Archeologico di Sibari.

Dopo essere stato già promotore, nel corso di questa caldissima estate 2023, di due eventi di assoluto valore culturale – il “Magna Graecia Jazz Fest” (con concerti di artisti del calibro di John Patitucci, Paolo Fresu & Omar Sosa, il trio composto da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, e, ancora, i sassofonisti Daniele Scannapieco e Francesco Caligiuri ospitati nel Museo archeologico e tra le rovine dell’antica Sybaris) ed “Eno – Oino” (ossia una sorta di viaggio A/R dalla Vigna al Museo, caratterizzata, nella prima parte, da mostre ed esposizioni dedicate al Vino nell’antichità ma anche da interessanti Masterclass sul mondo dei vini ospitate al Museo Nazionale della Sibaritide) – infatti, grazie al suo vulcanico direttore, Filippo Demma, la prestigiosa istituzione ministeriale calabrese sarà, in un certo senso, anch’essa itinerante nelle cantine che ospiteranno i concerti della rassegna WJ&W, grazie alla presenza di archeologi ed esperti che interverranno in ciascuna delle otto tappe e guideranno il pubblico in un affascinante percorso eno-archeologico,