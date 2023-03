“Temi, problemi e prospettive del sistema penale”: il 24 marzo a Catanzaro la presentazione del volume del prof. Scerbo e dell’avv. Sapia

E’ in programma venerdì 24 marzo, con inizio alle ore 15:45, presso la sala del Consiglio Ordine degli Avvocati di Catanzaro, la presentazione del volume “Temi, problemi e prospettive del sistema penale” a cura del prof. Alberto Scerbo (Ordinario di Filosofia del Diritto presso l’UMG), e dell’avv. Orlando Sapia (Responsabile Osservatorio Carcere e Proboviro della Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro).

Il testo, pubblicato da Edizioni Scientifiche Italiane ed attualmente libro di corso presso il locale ateneo, affronta in modo critico le tematiche più rilevanti del sistema penale italiano con un taglio volutamente discorsivo. Dopo aver trattato gli aspetti filosofici e sociologici della pena, approfondisce, in chiave problematica i nodi più rilevanti legati all’evoluzione della legislazione e allo sviluppo del sistema sanzionatorio, con uno sguardo più particolare rivolto all’argomento spinoso dell’ergastolo ostativo. Il testo, altresì, pone l’attenzione sulle modalità di esecuzione della pena e sul problema carcerario: in questa ottica una sezione specifica è dedicata al tema della giustizia riparativa, analizzata sia sotto il profilo teorico che attraverso alcune esperienze concretamente sperimentate.

Come detto in apertura, l’appuntamento è per venerdì pomeriggio ed è organizzato dalla Scuola Territoriale di Formazione della locale Camera Penale.

Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente della Camera Penale, avv. Dario Gareri, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, avv. Vincenzo Agosto, e del Garante comunale delle persone detenute, avv. Luciano Giacobbe, i lavori entreranno nel vivo con l’introduzione curata dall’avv. Valerio Murgano, Presidente della Camera Penale catanzarese. Tra gli interventi programmati, oltre a quelli dei curatori del testo, vi sarà quello del Garante regionale delle persone detenute, avv. Luca Muglia.

I lavori saranno moderati dall’avv. Danilo Iannello, Direttore della Scuola Territoriale di Formazione della locale Camera Penale.