Il 25 agosto l’US Catanzaro in Piazza Dogana

Catanzaro si prepara ad abbracciare la sua squadra. lunedì 25 agosto 2025, alle ore 20.00, Piazza Dogana sarà il cuore pulsante della passione giallorossa con una cerimonia che vedrà protagonista l’US Catanzaro, che si appresta ad affrontare il suo terzo campionato consecutivo di Serie B.

L’evento rappresenta un momento di forte valore sociale e di condivisione, in cui lo sport si conferma strumento di identità collettiva e di coesione per l’intera comunità. La città si stringerà attorno alla società, ai giocatori e allo staff tecnico, in una serata di festa e di emozioni che metterà in risalto i valori del calcio come occasione di incontro, partecipazione e appartenenza.

Alla cerimonia prenderanno parte i calciatori della prima squadra, i vertici societari dell’US Catanzaro e l’Amministrazione comunale, in un clima di unità che sottolinea il legame profondo tra la squadra e la città.

Modifiche alla viabilità

Durante la presentazione della squadra di calcio del Catanzaro, in previsione del maggiore afflusso di persone in Piazza Dogana, il traffico in transito sul lungomare con direzione di marcia Porto–Corace verrà deviato all’altezza di Via Torrazzo. Sarà dunque possibile uscire da Lido in direzione Soverato percorrendo Corso Progresso e Piazza Anita Garibaldi.

In entrata a Lido, lato Ponte Nalini, per raggiungere il lungomare – essendo chiusa al traffico Via Fiume per la concomitante manifestazione Street Food – si dovrà transitare su Piazza A. Garibaldi e poi imboccare a destra Via T. Gulli.

Per favorire la migliore riuscita della manifestazione ed evitare disagi alla circolazione, l’Amministrazione invita i cittadini a servirsi, ove possibile, delle linee ordinarie di trasporto pubblico AMC.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai tifosi e alle famiglie, per vivere insieme un appuntamento che celebra non solo il calcio, ma anche lo spirito di comunità che anima Catanzaro.