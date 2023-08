Il nuovo assetto dirigenziale di ASD Saline Joniche Calcio

“L’ASD SALINE JONICHE CALCIO – comunica la stessa società in una nota – per la stagione 2023/2024 ha lavorato per creare un nuovo assetto dirigenziale per la gestione della Prima Squadra che disputerà il Campionato di II Categoria ed è lieta di annunciare l’ingresso in dirigenza di nuove figure Imprenditoriali e Professionali, che hanno sposato fin da subito il progetto giallo blu.

Un progetto partito nel 2019 e che ha portato grande entusiasmo, coinvolgendo l’intera comunità Montebellese attorno alla squadra .

Al sodalizio jonico oltre l’attuale Presidente Serio Gabriele i vice presidenti Claudio Familiari e Luca Calabrò Il Segretario Eugenio Benedetto e Insieme ai dirigenti: Tripodi Domenico CUTRUPI Demetrio e Stillittano Francesca

Si aggregheranno:

Cogliandro Paolo (IMPRENDITORE)

Principato Antonino Gaetano (IMPRENDITORE)

Bruno MAFRICI (AVVOCATO)

principato Gianluca (AVVOCATO)

Antonio Araniti (LIBERO PROFESSIONISTA)

Mallimaci Domenico (IMPRENDITORE)

Che sicuramente daranno un contributo molto importante per la buona riuscita della futura stagione calcistica. La società comunica che è aperta al dialogo con chiunque avrebbe intenzione di avvicinarsi alla nostra realtà. Invece Per ciò che riguarda la guida tecnica, il nuovo direttivo ha deciso di riconfermare Mister Foti Giuseppe, Affiancato da Mister Stillitano Antonio, dall’aiuto tecnico Alati Leonardo dal Dott. Sergi Bruno Medico Sociale del Sodalizio

La società è al lavoro per allestire un organico in grado di competere nel prossimo campionato di Seconda Categoria, partendo dalla riconferma di molti degli elementi dell’attuale rosa.

L’obiettivo della Società – conclude la nota – è quello di cercare di coinvolgere il paese e gli imprenditori locali intorno alla squadra per portare l’immagine del paese e societario più in alto possibile costruendo nel medio e lungo periodo un progetto serio e ambizioso!”.