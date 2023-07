G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966: Anselmo Rizzo è il nuovo presidente

Anselmo Rizzo è il nuovo presidente della G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966.

Già co-presidente della squadra di calcio della città nella stagione 2007/2008, Anselmo Rizzo nel suo curriculum vanta anche una serie di importanti incarichi, su tutti quella di vicesindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto dal 2008 al 2013, presidente della Prociv – Arci nazionale per un lungo periodo, oltre alla carica di fondatore e presidente locale della stessa associazione.

Da sempre Anselmo Rizzo è impegnato nel sociale e nel volontariato ed è proprio dal sociale che la nuova società vuole ripartire, cercando di coinvolgere – si legge in un comunicato stampa – anche altre associazioni e allo stesso tempo fare appassionare i giovani del territorio al nuovo progetto sportivo.

La scelta è caduta su Anselmo Rizzo dopo una serie di incontri avvenuti nei giorni scorsi, dopo l’azzeramento delle cariche sociali e sportive annunciate dalla società ed a seguito dell’incontro con l’Amministrazione Comunale.

Con la scelta di Anselmo Rizzo alla guida del sodalizio giallorosso, il gruppo dirigente della G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 ha voluto ringraziare ancora una volta l’Amministrazione Comunale per la sensibilità e la vicinanza ad un patrimonio importante della città; ringraziamento particolare anche per l’ex presidente Gino Mazzea, icona del calcio isolitano, che ha guidato la squadra giallorossa con impegno, sacrificio ed amore in un momento particolare.

Si comunica, inoltre, che nella giornata di lunedì è stata perfezionata l’iscrizione al campionato di Eccellenza grazie anche all’intervento dell’amministrazione comunale.