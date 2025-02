Angela Pezzimenti è il nuovo presidente della Camera Civile di Vibo Valentia

Il 30 gennaio 2025, gli associati della Camera Civile di Vibo Valentia hanno eletto il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei probiviri.

Il nuovo Presidente è l’Avv. Angela Pezzimenti.

Il nuovo consiglio direttivo è costituito dagli Avvocati: Caterina VARVAGLIONE vice Presidente, Daphne Ilaria IANNELLI segretario, Rosa Carmen BADOLATO tesoriere, Giulia RUSSO, Antonella MISITI e Domenico PONTORIERO consiglieri. Supplenti gli Avvocati: Rossana CASERTA e Antonio SCUTICCHIO.

Mentre il Collegio dei Probiviri è formato dagli Avvocati: Ottavio SCRUGLI, Angela Di RIENZO, Francesca MORFÙ.

Supplenti gli Avvocati: Fortunata STAROPOLI e Pasquale MOBRICI.

La neo Presidente ha dichiarato: “Ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami. Continueremo a lavorare in un’ottica di unione e comunione di intenti ed obiettivi per la tutela dell’avvocatura. La nostra sezione sta crescendo come numero, segno che c’è fiducia e che si sta lavorando bene. Coinvolgeremo tutti i soci iscritti affinché siano tutti parte attiva dei vari progetti di lavoro. Perché lavoro di squadra vince sempre”.