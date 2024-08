Ordine dei consulenti del lavoro di Vibo Valentia: Francesco La Piana riconfermato Presidente

Si è insediato lo scorso 2 agosto 2024 il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Vibo Valentia per il triennio 2024-2027, a seguito delle elezioni svoltesi il 19 luglio 2024 per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli iscritti all’Ordine sono stati chiamati a scegliere i loro dirigenti territoriali di categoria, esprimendo una massiccia partecipazione al voto.

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio ha proceduto all’elezione delle cariche istituzionali.

Francesco La Piana, primo degli eletti con ampio consenso, è stato riconfermato all’unanimità Presidente dell’Ordine per il secondo mandato consecutivo, a testimonianza della fiducia e del riconoscimento per il lavoro svolto nel precedente triennio. Giuseppe Rubino è stato eletto alla carica di Segretario e Maurizio Ippolito a quella di Tesoriere. Sono stati eletti Consiglieri Antonella Crigna e Claudia Barbuto.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, Mario Laganà è stato eletto Presidente, con Giuseppe Grillo e Maria Romeo come componenti.

Il nuovo Consiglio, forte della fiducia ricevuta dagli iscritti, si impegna a proseguire il lavoro svolto nel triennio precedente, nel segno della continuità con i risultati raggiunti, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la professione di Consulente del Lavoro, sempre più dinamica e strategica per il paese e per le realtà locali, incentivando le innovazioni e garantendo supporto ai professionisti della nostra provincia, in quanto protagonisti nella gestione delle complesse relazioni tra sistema imprenditoriale, lavoratori e Pubblica Amministrazione.

Il Presidente Francesco La Piana ha dichiarato:

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per la fiducia riservatami e per la massiccia espressione di consenso elettorale nei miei confronti. Lo considero un grande privilegio e onore e un importante attestato di riconoscimento del lavoro fatto fino ad oggi.

Ringrazio i Consiglieri e il Revisore uscenti per il loro contributo nella consiliatura appena conclusa e, al contempo, rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi Consiglieri, Antonella Crigna e Giuseppe Rubino, e al nuovo Revisore, Maria Romeo. Sono certo che apporteranno, insieme ai Consiglieri Claudia Barbuto e Maurizio Ippolito, e ai Revisori Mario Laganà e Giuseppe Grillo, tutti riconfermati, il loro massimo impegno e la loro dedizione durante questo nuovo mandato. Insieme, riusciremo a portare avanti progetti importanti, lavorando in modo coeso e unito nell’interesse della categoria dei Consulenti del Lavoro e nella valorizzazione della nostra professione.

Il nostro impegno sarà costante nel promuovere un lavoro etico, legale e regolare, principi fondamentali cui deve ispirarsi ogni nostra azione.

Investiremo nella formazione continua degli iscritti, diversificando l’offerta formativa, affinché si possano cogliere tutte le opportunità che provengono dal nostro mercato di riferimento e affrontare le sfide future, prima fra tutte quella rivoluzionaria legata all’ingresso nel mondo delle professioni dell’Intelligenza Artificiale, che rappresenta uno strumento “chiave” al servizio dei nostri studi professionali. Quest’ultimo aspetto sarà un elemento indispensabile per mantenere alta la competitività e la professionalità dei Consulenti del Lavoro.

Parallelamente, incentiveremo l’esercizio di tutte quelle funzioni e competenze che le norme attribuiscono, anche mediante riserva di legge, in modo esclusivo ai Consulenti del Lavoro, dalla Certificazione dei Contratti di Lavoro all’ASSE.CO, dalle Politiche Attive del Lavoro alla Consulenza Previdenziale, dalla gestione dei rapporti di lavoro alla sicurezza sul lavoro e al welfare aziendale.

Un’altra area di interesse, alla quale siamo molto attenti, sarà costituita dall’attività di orientamento alla professione di Consulente del Lavoro nelle scuole superiori e nelle università, per promuovere la nostra professione, evidenziandone ai giovani tutte le opportunità, anche al fine di garantire un futuro solido e di crescita all’intera categoria.

Infine, lavoreremo per continuare a rafforzare sul territorio i rapporti istituzionali e di interlocuzione costante già in essere con gli Istituti previdenziali e assicurativi come INPS e INAIL, con l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato del Lavoro, la Camera di Commercio, le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali e con tutti gli Enti e le Istituzioni con cui poter attivare iniziative rivolte al mondo del lavoro, delle aziende e dei lavoratori. Questi rapporti sono essenziali per svolgere al meglio il nostro ruolo di intermediari e consulenti”.

Il nuovo Consiglio, guidato da queste linee programmatiche, si impegna a lavorare con dedizione per il progresso della professione di Consulente del Lavoro e il benessere degli iscritti, proprio nell’anno in cui ricorre il 30° Anniversario della costituzione del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia.

I Consulenti del Lavoro si confermano, quindi, un punto di riferimento imprescindibile per imprese, lavoratori e Istituzioni in tutto l’ambito giuslavoristico e non solo, rappresentando un partner strategico per lo sviluppo economico e sociale e al servizio del territorio e delle imprese.