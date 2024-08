Il 12 agosto il Bivona Beach Festival e Studio 54 Network animeranno il lungomare di Bivona per una giornata intera

“Crediamo nelle potenzialità del nostro territorio, nella bellezza dei nostri quartieri marini, e, sebbene in carica da pochissimo, vogliamo fare in modo che manifestazioni apprezzate continuino a esistere, perché rappresentano un momento particolarmente atteso dai residenti e dai vacanzieri”. È quanto dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, nell’annunciare che anche quest’anno il Bivona Beach Festival si farà.

La ferma volontà del sindaco Enzo Romeo e di tutta l’amministrazione di voler puntare ancora sul BBF, è confermata da uno degli organizzatori, Emilio Farfaglia: “Viste le difficoltà per la presenza dei cantieri a Bivona e non solo, quest’anno avevamo pensato di non farlo. Ma la nuova amministrazione ha fortemente insistito affinché questo festival continuasse nella sua storicità. Quindi quest’anno, seppure in una versione ridotta e in un luogo differente, il BBF si farà”.

L’appuntamento è per lunedì 12 agosto, a partire dalle ore 9, sul lungomare di Bivona (via delle Barche). Le attività prevalenti del BBF rimarranno quelle di sempre ma in una versione small. Ci sarà spazio per acqua gym, beach volley, calcio tennis e torneo di bocce. Parallelamente alle attività sportive vengono aggiunte piccole attività di intrattenimento, il gioco aperitivo e l’animazione per bambini. Ma sarà un lunedì tutto da vivere, perché in serata, mentre si chiuderanno le attività del BBF, inizierà 54 Beach, evento di Studio 54 Network presente con il suo truck per accompagnare tutti in una magnifica serata di intrattenimento e musica fino a notte fonda.

“Invitiamo tutti – dichiara il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli – a voler partecipare a una sana giornata di divertimento, totalmente gratuito, per vivere insieme il nostro territorio”.