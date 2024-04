Ruperti nuovo questore di Vibo Valentia, gli auguri di Mangialavori: “Conosce benissimo potenzialità e difficoltà del nostro territorio”

“Porgo i migliori auguri di un proficuo lavoro al nuovo questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che torna in città dopo tanti anni in prima linea in alcune province italiane tra le più esposte sul fronte della lotta al crimine organizzato”. Lo dichiara in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. “Il dott. Ruperti conosce benissimo il nostro territorio, fatto di grandi potenzialità e note difficoltà. Sono certo che la sua esperienza e le sue capacità, messe al servizio dell’intera nostra provincia, non potranno che arrecare indubbi benefici in termini di sicurezza del cittadino e contrasto ad ogni forma di criminalità e prevaricazione. A lui ed a tutti gli agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia – conclude Mangialavori – un sincero augurio di buon lavoro, ed un altrettanto sincero ringraziamento per il lavoro svolto al questore uscente Cristiano Tatarelli”.