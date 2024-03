Viaggi off-season, Euronews indica Tropea: “Destinazione ideale a primavera e cucina focosa”

Tropea come Cefalù, tra le località più famose della Sicilia e Praiano, nella Costiera Amalfitana: tra i borghi costieri da sogno italiani da visitare assolutamente in questa primavera. Ad invitare alla scoperta, all’esperienza e al viaggio off-season, letteralmente, fuori stagione, è euronews.com, il portale del canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea e che trasmette in quasi tutta Europa e complessivamente in 155 paesi in tutto il mondo e simultaneamente in dodici lingue: arabo, francese, greco, inglese, italiano, persiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, turco e ungherese.

“Si tratta di un’ulteriore, seguitissima e prestigiosa vetrina mediatica internazionale – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che continua a confermare il ritorno delle strategie di marketing messe in campo dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo, condiviso in gioco di squadra con la rete imprenditoriale e commerciale alle strategie, di consolidare la percezione destagionalizzata della destinazione turistica”.

TROPEA: A COLOURFUL TOWN WITH A FIERY CUISINE. È, questo, il titolo che la sezione viaggi di Euronews, dedica al Principato: una città colorata con una cucina focosa.

“Nascosto nella profonda punta meridionale dell’Italia – si legge – il villaggio calabrese di Tropea non compare spesso negli itinerari dei viaggiatori. Non aiuta il fatto che la Calabria subisca molte critiche da parte della stampa. (..) Ma ciò non dovrebbe scoraggiare i turisti dal visitare Tropea, che oltre ad essere stata nominata il borgo più bello d’Italia, è anche un paradiso per i buongustai.

La città – si legge – è diventata famosa a livello internazionale per la sua “regina rossa”: la cipolla rossa di Tropea. La sua dolcezza e la mancanza di piccantezza sono tali che viene spesso gustato crudo e la leggenda locale dice che può fare miracoli per la salute. Non è l’unica voce rossa nel menu. La cucina calabrese è la più piccante del paese, con i suoi peperoncini, la salsiccia piccante (‘ Nduja ) e la pasta fileja, che possono essere gustati a Tropea. (..) Il centro storico è una gioia da scoprire, un luogo in cui perdersi tra vicoli tortuosi, i cui eleganti portici ed edifici storici sono ravvivati ​​da negozi e ristoranti colorati”.