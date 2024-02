Ancora proteste degli agricoltori in Calabria. Un gruppo di manifestanti, a bordo dei loro trattori, sta attuando un presidio a Pizzo, nelle vicinanze dello svincolo autostradale.

I promotori della protesta, comunque, non stanno attuando alcun blocco stradale, per cui i disagi per la circolazione sono contenuti.

Sul posto anche alcuni sindaci del territorio, che hanno espresso la loro solidarietà ai manifestanti.