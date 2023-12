Inviata Commissione di accesso agli atti per infiltrazioni mafiose nel Comune di Mileto (VV)

Il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, ha disposto l’invio di una Commissione di accesso agli atti per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nella vita del Comune di Mileto. La Commissione avra’ tre mesi di tempo – prorogabile di altri tre – per presentare le proprie conclusioni al prefetto di Vibo in ordine a condizionamenti, pressioni, contiguita’ e situazioni di vicinanza alla locale criminalita’ organizzata da parte degli amministratori e dell’apparato burocratico del Comune di Mileto alla cui guida si trova l’avvocato penalista Salvatore Fortunato Giordano, eletto sindaco nel 2019 alla guida di una lista civica ma poi avvicinatosi a Forza Italia.

Da ricordare che gli organi elettivi del Comune di Mileto sono gia’ stati sciolti una prima volta per infiltrazioni mafiose nel 2012 quando l’amministrazione era guidata dal sindaco Vincenzo Varone.