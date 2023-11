Una giornata al luna park per le persone fragili, il Comune di Vibo accoglie l’invito del gestore della struttura

Il responsabile del luna park, presente a Vibo Valentia presso viale della Pace, con la stessa generosità offerta in altre grandi città d’Italia, ha proposto una mattinata da dedicare esclusivamente alle associazioni attivamente impegnate nella cura delle persone più fragili, e che sarà gratuita per ragazzi e rispettivi accompagnatori.

L’appuntamento è per sabato 4 novembre prossimo, dalle 10:00 alle 12:30, gioia, allegria e divertimento saranno gli ingredienti di questo bell’evento.

In virtù degli ottimi risultati avuti nelle città di Genova, Bologna, Empoli, Manfredonia, Modena e tante altre, l’amministrazione comunale attraverso gli assessori Carmen Corrado e Lillo Scionti, ha accettato la proposta con molto entusiasmo e invita le associazioni di tutta la provincia, a partecipare per vivere insieme, in allegria e gioia, il mondo associativo condividendo le proprie realtà nelle ore esclusivamente a loro dedicate.