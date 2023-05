Il sindacato dei Carabinieri Unarma: “Plauso ai colleghi di Vibo del maxi blitz contro la ‘ndrangheta”

“Turriziano Jonathan Segretario Generale provinciale di Vibo Valentia e del 14° BTG Calabria del Sindacato dei Carabinieri Unarma esprime la propria felicitazione per la brillante operazione di polizia che, stamane, ha condotto al maxi blitz contro la ‘Ndrangheta, con il coordinamento della DDA di Catanzaro sotto la guida del Dott. Nicola Gratteri, con il fermo di 61 persone e circa 167 indagati. Il Sindacato dei carabinieri Unarma, continua Turriziano, da sempre vicino alla sicurezza dei cittadini e del territorio, si congratula con i colleghi della territoriale di Vibo Valentia e con i colleghi delle altre forze di polizia interessate all’indagine, per il successo ottenuto, mai casuale ed anzi frutto di serie e defatigante attività di indagine, con impiego di risorse e di mezzi. Grazie per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti”.